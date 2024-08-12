В Екатеринбурге взлетели цены на аренду квартир

В Екатеринбурге с конца 2022 года до середины 2024-го аренда однокомнатных квартир выросла на 40%. Динамику изменения цен подсчитали в «Т-Журнале».
«Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге изменилась с 20 тысяч рублей до 28 тысяч рублей», — приводят статистические данные в исследовании. Цена выросла на 40%.
По словам генерального директора «ПИА Недвижимость» Максима Ельцова, рынок арены «очень чуткий» и быстро реагирует на изменения, касающиеся спроса, предложения и уровня дохода людей. Потенциальным покупателям стало невыгодно брать ипотеку по ставкам более 18%, поэтому люди, которые покупали квартиры для сдачи в аренду, повысили цены.
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