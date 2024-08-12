12 августа 2024

В Екатеринбурге взлетели цены на аренду квартир

В Екатеринбурге аренда квартир подорожала на 40% после отмены льготной ипотеки
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, недвижимость, ипотека, новостройки, клевер парк, clever park, жилье, здание, квартиры
Аренда «однушек» подорожала до 28 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге с конца 2022 года до середины 2024-го аренда однокомнатных квартир выросла на 40%. Динамику изменения цен подсчитали в «Т-Журнале».

«Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге изменилась с 20 тысяч рублей до 28 тысяч рублей», — приводят статистические данные в исследовании. Цена выросла на 40%.

По словам генерального директора «ПИА Недвижимость» Максима Ельцова, рынок арены «очень чуткий» и быстро реагирует на изменения, касающиеся спроса, предложения и уровня дохода людей. Потенциальным покупателям стало невыгодно брать ипотеку по ставкам более 18%, поэтому люди, которые покупали квартиры для сдачи в аренду, повысили цены.

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В Екатеринбурге с конца 2022 года до середины 2024-го аренда однокомнатных квартир выросла на 40%. Динамику изменения цен подсчитали в «Т-Журнале». «Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге изменилась с 20 тысяч рублей до 28 тысяч рублей», — приводят статистические данные в исследовании. Цена выросла на 40%. По словам генерального директора «ПИА Недвижимость» Максима Ельцова, рынок арены «очень чуткий» и быстро реагирует на изменения, касающиеся спроса, предложения и уровня дохода людей. Потенциальным покупателям стало невыгодно брать ипотеку по ставкам более 18%, поэтому люди, которые покупали квартиры для сдачи в аренду, повысили цены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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