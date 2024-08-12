«Был хлопок, и все заполыхало»: екатеринбургская экоактивистка рассказала версию о поджоге дома

Екатеринбургская экоактивистка Кольцова: причиной пожара в доме мог быть поджог

13 августа 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Огонь практически уничтожил оба дома бывших супругов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Причиной пожара, в котором сгорели дома екатеринбургских общественников Елены и Владимира Кольцовых, мог стать поджог. Таким предположением с URA.RU поделилась сама экоактивистка и рассказала подробности происшествия. Новость по теме В Екатеринбурге в ночном пожаре сгорел дом полковника МВД «Я спала на втором этаже, а дети — сын и дочь — на первом. Ночью просыпаюсь и слышу — будто фейерверки взрываются вокруг меня. Потом услышала, как Владимир Васильевич (бывший муж Елены, полковник МВД в отставке Кольцов, который жил в соседнем доме — прим.URA.RU) стучит в окна и зовет: „Лена, горим!“. Я успела что-то схватить, побежала вниз, разбудила детей, мы выскочили в сад. Дома сгорели у нас на глазах», — вспоминает она. По словам Елены, ее экс-супруг слышал ночью хлопок, после которого все резко заполыхало. Они не исключают, что это мог быть поджог, совершенный кем-то из недоброжелателей: Кольцовы являются известными в городе активистами. Мужчина отстаивает интересы полицейских, а женщина борется за сохранение природы и экологии в регионе. Например, в последний раз она выступала против засыпки и застройки озера Малая Здохня, в котором обитают краснокнижные орхидеи и лилии. «Когда все горело, я больше переживала не за имущество, а за собаку и ель. К сожалению, сторожевой пес погиб, мы не успели его отцепить: пожар начался как раз с той стороны, где была его будка. Ель тоже обгорела, но она оправится», — добавила Елена. Кольцовы написали заявления в полицию и надеются, что специалисты смогут установить причины пожара. Точная сумма ущерба пока устанавливается. По словам Елены, сейчас они решают вопрос о месте жительства. «Дома восстановлению не подлежат, но на их месте можно будет построить новые», — сказала она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной пожара, в котором сгорели дома екатеринбургских общественников Елены и Владимира Кольцовых, мог стать поджог. Таким предположением с URA.RU поделилась сама экоактивистка и рассказала подробности происшествия. «Я спала на втором этаже, а дети — сын и дочь — на первом. Ночью просыпаюсь и слышу — будто фейерверки взрываются вокруг меня. Потом услышала, как Владимир Васильевич (бывший муж Елены, полковник МВД в отставке Кольцов, который жил в соседнем доме — прим.URA.RU) стучит в окна и зовет: „Лена, горим!“. Я успела что-то схватить, побежала вниз, разбудила детей, мы выскочили в сад. Дома сгорели у нас на глазах», — вспоминает она. По словам Елены, ее экс-супруг слышал ночью хлопок, после которого все резко заполыхало. Они не исключают, что это мог быть поджог, совершенный кем-то из недоброжелателей: Кольцовы являются известными в городе активистами. Мужчина отстаивает интересы полицейских, а женщина борется за сохранение природы и экологии в регионе. Например, в последний раз она выступала против засыпки и застройки озера Малая Здохня, в котором обитают краснокнижные орхидеи и лилии. «Когда все горело, я больше переживала не за имущество, а за собаку и ель. К сожалению, сторожевой пес погиб, мы не успели его отцепить: пожар начался как раз с той стороны, где была его будка. Ель тоже обгорела, но она оправится», — добавила Елена. Кольцовы написали заявления в полицию и надеются, что специалисты смогут установить причины пожара. Точная сумма ущерба пока устанавливается. По словам Елены, сейчас они решают вопрос о месте жительства. «Дома восстановлению не подлежат, но на их месте можно будет построить новые», — сказала она.