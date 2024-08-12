12 августа 2024

В Екатеринбурге в ночном пожаре сгорел дом полковника МВД

В Екатеринбурге в ночном пожаре сгорел дом полковника МВД Владимира Кольцова
© Служба новостей «URA.RU»
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Дома стояли рядом, и оба сгорели (архивное фото) Фото:

Пожар в Екатеринбурге, вспыхнувший ночью 13 августа в садовом товариществе возле ТЦ «Мега», уничтожил не только дом экоактивистки Елены Кольцовой, но и соседнее строение. В нем проживал бывший супруг общественницы, генерал полиции в отставке Владимир Кольцов. Об этом URA.RU рассказала Елена.

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«Наши дома стояли рядом, их разделял забор, а навес был общий. По документам это два разных дома. В одном жил мой бывший супруг Владимир Васильевич Кольцов, во втором — я и дети: дочь и сын 13 и 17 лет», — объяснила Кольцова.

Ее бывший супруг ранее работал в главке, а сейчас на пенсии. Он тоже является активистом и хорошо известен в регионе: Кольцов возглавляет свердловское региональное отделение «Всероссийской полицейской ассоциации», которое оказывает помощь бывшим и действующим силовикам в самых разных вопросах.

Пожар в садовом товариществе в Верх-Исетском районе вспыхнул примерно в 2 часа ночи. Огонь практически уничтожил два жилых дома. Только чудом жильцам удалось спастись. По одной из версий, которую должны проверить и дознаватели, причиной возгорания стал поджог.

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Пожар в Екатеринбурге, вспыхнувший ночью 13 августа в садовом товариществе возле ТЦ «Мега», уничтожил не только дом экоактивистки Елены Кольцовой, но и соседнее строение. В нем проживал бывший супруг общественницы, генерал полиции в отставке Владимир Кольцов. Об этом URA.RU рассказала Елена. «Наши дома стояли рядом, их разделял забор, а навес был общий. По документам это два разных дома. В одном жил мой бывший супруг Владимир Васильевич Кольцов, во втором — я и дети: дочь и сын 13 и 17 лет», — объяснила Кольцова. Ее бывший супруг ранее работал в главке, а сейчас на пенсии. Он тоже является активистом и хорошо известен в регионе: Кольцов возглавляет свердловское региональное отделение «Всероссийской полицейской ассоциации», которое оказывает помощь бывшим и действующим силовикам в самых разных вопросах. Пожар в садовом товариществе в Верх-Исетском районе вспыхнул примерно в 2 часа ночи. Огонь практически уничтожил два жилых дома. Только чудом жильцам удалось спастись. По одной из версий, которую должны проверить и дознаватели, причиной возгорания стал поджог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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