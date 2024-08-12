В Екатеринбурге в ночном пожаре сгорел дом полковника МВД

В Екатеринбурге в ночном пожаре сгорел дом полковника МВД Владимира Кольцова

13 августа 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Дома стояли рядом, и оба сгорели (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пожар в Екатеринбурге, вспыхнувший ночью 13 августа в садовом товариществе возле ТЦ «Мега», уничтожил не только дом экоактивистки Елены Кольцовой, но и соседнее строение. В нем проживал бывший супруг общественницы, генерал полиции в отставке Владимир Кольцов. Об этом URA.RU рассказала Елена. Новость по теме В Екатеринбурге прогремел взрыв и возник масштабный пожар: что известно к этому часу «Наши дома стояли рядом, их разделял забор, а навес был общий. По документам это два разных дома. В одном жил мой бывший супруг Владимир Васильевич Кольцов, во втором — я и дети: дочь и сын 13 и 17 лет», — объяснила Кольцова. Ее бывший супруг ранее работал в главке, а сейчас на пенсии. Он тоже является активистом и хорошо известен в регионе: Кольцов возглавляет свердловское региональное отделение «Всероссийской полицейской ассоциации», которое оказывает помощь бывшим и действующим силовикам в самых разных вопросах. Пожар в садовом товариществе в Верх-Исетском районе вспыхнул примерно в 2 часа ночи. Огонь практически уничтожил два жилых дома. Только чудом жильцам удалось спастись. По одной из версий, которую должны проверить и дознаватели, причиной возгорания стал поджог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар в Екатеринбурге, вспыхнувший ночью 13 августа в садовом товариществе возле ТЦ «Мега», уничтожил не только дом экоактивистки Елены Кольцовой, но и соседнее строение. В нем проживал бывший супруг общественницы, генерал полиции в отставке Владимир Кольцов. Об этом URA.RU рассказала Елена. «Наши дома стояли рядом, их разделял забор, а навес был общий. По документам это два разных дома. В одном жил мой бывший супруг Владимир Васильевич Кольцов, во втором — я и дети: дочь и сын 13 и 17 лет», — объяснила Кольцова. Ее бывший супруг ранее работал в главке, а сейчас на пенсии. Он тоже является активистом и хорошо известен в регионе: Кольцов возглавляет свердловское региональное отделение «Всероссийской полицейской ассоциации», которое оказывает помощь бывшим и действующим силовикам в самых разных вопросах. Пожар в садовом товариществе в Верх-Исетском районе вспыхнул примерно в 2 часа ночи. Огонь практически уничтожил два жилых дома. Только чудом жильцам удалось спастись. По одной из версий, которую должны проверить и дознаватели, причиной возгорания стал поджог.