В Челябинской области появилось новое пособие для многодетных

Выплату направят для подготовки к школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многодетные семьи Челябинской области получат новую выплату для подготовки детей к школе. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона. Детям направят по десять тысяч рублей, первые пособия уже выплачены.

«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе заработала новая выплата к учебному году для школьников из многодетных семей в размере десяти тысяч рублей. Средства можно будет направить, в частности, на приобретение формы для учебных и спортивных занятий», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Как уточнил Текслер, ранее выплаты направляли только многодетным малообеспеченным семьям. Сейчас был расширен круг получателей и увеличена сумма.

«Это важная мера поддержки многодетных семей, которую мы реализуем по решению президента. Выплата компенсирует часть затрат на приобретение школьной и спортивной формы для детей», — отметил Текслер.

Пособия получат многодетные семьи, где среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе (в 2024 году — 31 128 рублей). Деньги направят на каждого школьника возрастом до 18 лет. Заявление на пособие принимают управления соцзащиты до 31 декабря 2024 года. Уже сейчас выплаты направлены 9800 детям, всего планируется помочь в подготовке к школе 62 тысячам челябинцев.