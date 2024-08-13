Правящая партия Грузии: Саакашвили развязал войну в августе 2008 года по указке

13 августа 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили дали указание извне, чтобы тот начал войну, пишут СМИ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU «Пятидневная война» 2008 года между Грузией и Осетией и поддержавших ее Абхазией и Россией, развязанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, была результатом «предательства» и указаний извне. Об этом заявила правящая партия страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». «Факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства», — говорится в заявлении политсовета партии, его приводит ТАСС. Также там указывается, что многие грузины сомневаются в адекватности экс-президента. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия атаковала Южную Осетию и Абхазию, объявившие о своей независимости. Начался полномасштабный конфликт, закончившийся тем, что введенные в боевую зону российские войска вместе с силами Осетии и Абхазии вытеснили грузинскую армию. Грузия потеряла влияние в атакованных странах, а РФ признала их независимость. Вследствие этого отношения между Москвой и Тбилиси были испорчены. С 2021 года Саакашвили находится под стражей в Грузии из-за обвинений в незаконном пересечении границы после лишения гражданства. Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили допускает возможность помилования Саакашвили. Об этом сообщает RT. А премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае победы на парламентских выборах партии Саакашвили «Национальное движение» появится второй фронт против РФ. Его слова передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Пятидневная война» 2008 года между Грузией и Осетией и поддержавших ее Абхазией и Россией, развязанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, была результатом «предательства» и указаний извне. Об этом заявила правящая партия страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». «Факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства», — говорится в заявлении политсовета партии, его приводит ТАСС. Также там указывается, что многие грузины сомневаются в адекватности экс-президента. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия атаковала Южную Осетию и Абхазию, объявившие о своей независимости. Начался полномасштабный конфликт, закончившийся тем, что введенные в боевую зону российские войска вместе с силами Осетии и Абхазии вытеснили грузинскую армию. Грузия потеряла влияние в атакованных странах, а РФ признала их независимость. Вследствие этого отношения между Москвой и Тбилиси были испорчены. С 2021 года Саакашвили находится под стражей в Грузии из-за обвинений в незаконном пересечении границы после лишения гражданства. Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили допускает возможность помилования Саакашвили. Об этом сообщает RT. А премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае победы на парламентских выборах партии Саакашвили «Национальное движение» появится второй фронт против РФ. Его слова передает 360.ru.