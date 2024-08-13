Текслер озвучил тематику второго Русского экономического форума в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер назвал сроки второго Русского экономического форума в Челябинске и темы, которые будут на нем обсуждаться. В интервью политологу Евгению Минченко он сообщил, что форум состоится с 7 по 9 ноября.
«Готовим второй Русский экономический форум. Первый прошел в прошлом году в Челябинске и получил самые позитивные отзывы. Приглашаю всех 7-9 ноября к нам в Челябинск. Будет интересно и содержательно», — сказал Текслер.
По его словам, в ходе форума запланированы содержательные дискуссии по широкому спектру вопросов, связанных с практической работой по достижению национальных целей развития на ближайшие годы. Особое внимание будет уделено вопросам денежно-кредитной политики. В том числе будут обсуждаться перспективы развития фондового рынка при нынешней ключевой ставке.
Первый Русский экономический форум прошел в ноябре 2023 года и вызвал большой резонанс среди участников и экспертов. В этом году организаторы стремятся к расширению повестки и привлечению новых спикеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!