Текслер озвучил тематику второго Русского экономического форума в Челябинске

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В Челябинске проведут второй Русский экономический форум
В Челябинске проведут второй Русский экономический форум Фото:

Губернатор Алексей Текслер назвал сроки второго Русского экономического форума в Челябинске и темы, которые будут на нем обсуждаться. В интервью политологу Евгению Минченко он сообщил, что форум состоится с 7 по 9 ноября.

«Готовим второй Русский экономический форум. Первый прошел в прошлом году в Челябинске и получил самые позитивные отзывы. Приглашаю всех 7-9 ноября к нам в Челябинск. Будет интересно и содержательно», — сказал Текслер.

По его словам, в ходе форума запланированы содержательные дискуссии по широкому спектру вопросов, связанных с практической работой по достижению национальных целей развития на ближайшие годы. Особое внимание будет уделено вопросам денежно-кредитной политики. В том числе будут обсуждаться перспективы развития фондового рынка при нынешней ключевой ставке.

Первый Русский экономический форум прошел в ноябре 2023 года и вызвал большой резонанс среди участников и экспертов. В этом году организаторы стремятся к расширению повестки и привлечению новых спикеров.

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Губернатор Алексей Текслер назвал сроки второго Русского экономического форума в Челябинске и темы, которые будут на нем обсуждаться. В интервью политологу Евгению Минченко он сообщил, что форум состоится с 7 по 9 ноября. «Готовим второй Русский экономический форум. Первый прошел в прошлом году в Челябинске и получил самые позитивные отзывы. Приглашаю всех 7-9 ноября к нам в Челябинск. Будет интересно и содержательно», — сказал Текслер. По его словам, в ходе форума запланированы содержательные дискуссии по широкому спектру вопросов, связанных с практической работой по достижению национальных целей развития на ближайшие годы. Особое внимание будет уделено вопросам денежно-кредитной политики. В том числе будут обсуждаться перспективы развития фондового рынка при нынешней ключевой ставке. Первый Русский экономический форум прошел в ноябре 2023 года и вызвал большой резонанс среди участников и экспертов. В этом году организаторы стремятся к расширению повестки и привлечению новых спикеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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