В Челябинске из-за отмены льготной ипотеки под 8% на новостройки цены на квартиры на вторичном рынке перестали снижаться. К августу 2024 года они подорожали на 0,7% до 98 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на портале о недвижимости.
«В Челябинске из-за отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% интерес покупателей перераспределился на вторичное жилье. Спрос на вторичные квартиры вырос, а вслед за ним начали подниматься и цены. Стоимость квартир к августу 2024 года выросла на 0,7% до 98 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщается на портале «Циан для профи».
Спрос на вторичное жилье у челябинцев спровоцировали прекращение действия льготной ипотечной программы под 8% на новостройки, а также временная приостановка кредитования по семейным программам в начале июля и IT-ипотеке в течение июля. Это поддержало не только спрос в сегменте, но и стабилизировало цены на вторичное жилье на челябинском рынке недвижимости.
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