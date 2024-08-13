Отмена льготной ипотеки на новостройки в Челябинске поддержала цены на вторичке. Инфографика

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К августу квартиры на вторичном рынке в Челябинске подорожали на 0,7%
К августу квартиры на вторичном рынке в Челябинске подорожали на 0,7% Фото:

В Челябинске из-за отмены льготной ипотеки под 8% на новостройки цены на квартиры на вторичном рынке перестали снижаться. К августу 2024 года они подорожали на 0,7% до 98 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на портале о недвижимости.

«В Челябинске из-за отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% интерес покупателей перераспределился на вторичное жилье. Спрос на вторичные квартиры вырос, а вслед за ним начали подниматься и цены. Стоимость квартир к августу 2024 года выросла на 0,7% до 98 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщается на портале «Циан для профи». 

Спрос на вторичное жилье у челябинцев спровоцировали прекращение действия льготной ипотечной программы под 8% на новостройки, а также временная приостановка кредитования по семейным программам в начале июля и IT-ипотеке в течение июля. Это поддержало не только спрос в сегменте, но и стабилизировало цены на вторичное жилье на челябинском рынке недвижимости.

В Челябинске после отмены льготной ипотеки начала расти стоимость квартир на вторичном рынке
В Челябинске после отмены льготной ипотеки начала расти стоимость квартир на вторичном рынке
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В Челябинске из-за отмены льготной ипотеки под 8% на новостройки цены на квартиры на вторичном рынке перестали снижаться. К августу 2024 года они подорожали на 0,7% до 98 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске из-за отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% интерес покупателей перераспределился на вторичное жилье. Спрос на вторичные квартиры вырос, а вслед за ним начали подниматься и цены. Стоимость квартир к августу 2024 года выросла на 0,7% до 98 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщается на портале «Циан для профи».  Спрос на вторичное жилье у челябинцев спровоцировали прекращение действия льготной ипотечной программы под 8% на новостройки, а также временная приостановка кредитования по семейным программам в начале июля и IT-ипотеке в течение июля. Это поддержало не только спрос в сегменте, но и стабилизировало цены на вторичное жилье на челябинском рынке недвижимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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