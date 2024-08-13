Назван район Екатеринбурга с самым дорогим вторичным жильем, и это не центр

Вторичное жилье в районе Автовокзала стоит дороже всего в Екатеринбурге

13 августа 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Один квадратный метр жилья в районе Автовокзала стоит 154,5 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В июле 2024 года самые дорогие квартиры на вторичном рынке Екатеринбурге продавали в районе Автовокзала. Анализ вторичного рынка жилья провели в агентстве недвижимости «Этажи». «В Екатеринбурге лидером по величине удельной цены стал район Автовокзал, один квадратный метр жилья там стоил 154,5 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Второе место по дороговизне занял район Заречный, стоимость одного квадратного метра составила 148,8 тысяч рублей. На Ботанике квадратный метр недвижимости продавали за 142,7 тысяч рублей. Средняя цена продажи квартир на вторичном рынке в целом составила 5,16 миллиона рублей. В июле 2023-го цена была ниже на 3,1% — 5,0 миллиона рублей. Чаще всего покупатели выбирали однокомнатные квартиры (51,3%), один квадратный метр этого жилья стоил 137,1 тысяч рублей, что дороже на 12%, чем в прошлом году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В июле 2024 года самые дорогие квартиры на вторичном рынке Екатеринбурге продавали в районе Автовокзала. Анализ вторичного рынка жилья провели в агентстве недвижимости «Этажи». «В Екатеринбурге лидером по величине удельной цены стал район Автовокзал, один квадратный метр жилья там стоил 154,5 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Второе место по дороговизне занял район Заречный, стоимость одного квадратного метра составила 148,8 тысяч рублей. На Ботанике квадратный метр недвижимости продавали за 142,7 тысяч рублей. Средняя цена продажи квартир на вторичном рынке в целом составила 5,16 миллиона рублей. В июле 2023-го цена была ниже на 3,1% — 5,0 миллиона рублей. Чаще всего покупатели выбирали однокомнатные квартиры (51,3%), один квадратный метр этого жилья стоил 137,1 тысяч рублей, что дороже на 12%, чем в прошлом году.