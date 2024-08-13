Челябинцы покупают трехкомнатные квартиры чаще, чем другие жители России

В Челябинске трехкомнатные квартиры приобретают 34% жителей. При этом большинство горожан выбирают квартиры с чистовой отделкой, что дает возможность сразу заехать в купленную квартиру, сообщили в пресс-службе «Самолет Плюс».
«Трехкомнатные квартиры выбрали 34% респондентов из Челябинска, которые купили жилье за последний год или пока только планируют покупку. При этом только две трети челябинцев выбирают квартиры с чистовой отделкой», - сообщили в пресс-службе.
Жители Челябинска в полтора раза чаще, чем в целом по России выбирают "трешки". В других крупных городах такое жилье предпочитают 21% жителей. При этом 70% челябинцев хотят квартиру, в которую можно переехать сразу после получения ключей. Предчистовую отделку предпочтут 24% опрошенных, а квартиру без отделки выбрали всего 6% покупателей.
Как отметил ситуацию директор по сервисам улучшений «Самолет Плюс» Виталий Александров, квартиры с отделкой в Челябинске на данный момент - самый востребованный продукт на рынке новостроек. Это стало нормой рынка недвижимости. При этом относительным новшеством, активно набирающим популярность в разных регионах, является жилье с готовой меблировкой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!