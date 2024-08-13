Алаудинов: США разработали операцию ВСУ под Курском

Операцию Украины в Курской области разработала НАТО во главе с США. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов.
«В разработке операции однозначно принимали участие штабы блока НАТО, то есть они занимались организацией этой работы. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский», — сообщил Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1». Он добавил, что после завершения конфликта России «у них придется спрашивать». Также Алаудинов подчеркнул, что в столкновении под Курском задействовано большое количество наемников и специалистов ВС иностранных государств.
Ранее Алаудинов заявил об остановке бесконтрольного продвижения ВСУ в Курской области. Также он информировал о потерях большого количества личного состава, которые ежедневно несет украинская армия.
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