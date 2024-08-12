Красноголовики — самый распространенный вид грибов в лесах ЯНАО
Мужчина из Ноябрьска насобирал два подноса грибов «красноголовиков». Своим успехом и местом сбора он похвастался в социальных сетях.
«Вчера вечером за седьмым (седьмой микрорайон в городе Ноябрьске пим. ред.) погрибачил часик», — написал Владимир Стаценко в группе «Рыбалка Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Также большое количество грибов жители Ноябрьска замечали за микрорайоном Вынгапуровский.
Ранее редакция URA.RU сообщила, что учителя ЯНАО отправились на охоту за грибами. День белого гриба преподаватели ноябрьской школы отметили лесным фото-челленджем.
Фото Владимира Стаценко
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