11 августа 2024

Учителя из Ноябрьска устроили охоту на грибы. Фото

Преподаватели ноябрьской школы отметили День белого гриба в лесу
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске нашли белые грибы
В Ноябрьске нашли белые грибы Фото:

Учителя из Ноябрьска отправились в лес и устроили тематический фото-конкурс в честь Дня белого гриба. Своими успехами они похвастались в социальных сетях.

«Сегодня мы отмечаем День белого гриба. Если вы любите тихую охоту, то сегодня самое время отправиться в лес. Но помните, что грибы нужно собирать аккуратно, чтобы не повредить грибницу», — написали в группе Средней общеобразовательной школы №3 города Ноябрьска.

В комментариях под постом подписчики школы рассекретили грибное место — большое количество грибов можно обнаружить в микрорайоне Вынгапуровский. Ранее редакция URA.RU сообщила, что мужчина из Ноябрьска собрал ванну грибов.

Фото учителей с грибами
Фото учителей с грибами
Фото:
Фото учителей
Фото учителей
Фото:
Фото учителей с грибами
Фото учителей с грибами
Фото:
Фото учителей
Фото учителей
Фото:
Фото учителей с грибами
Фото учителей с грибами
Фото:
Фото Галины Циммерман в комментариях к посту учителей
Фото Галины Циммерман в комментариях к посту учителей
Фото:

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Учителя из Ноябрьска отправились в лес и устроили тематический фото-конкурс в честь Дня белого гриба. Своими успехами они похвастались в социальных сетях. «Сегодня мы отмечаем День белого гриба. Если вы любите тихую охоту, то сегодня самое время отправиться в лес. Но помните, что грибы нужно собирать аккуратно, чтобы не повредить грибницу», — написали в группе Средней общеобразовательной школы №3 города Ноябрьска. В комментариях под постом подписчики школы рассекретили грибное место — большое количество грибов можно обнаружить в микрорайоне Вынгапуровский. Ранее редакция URA.RU сообщила, что мужчина из Ноябрьска собрал ванну грибов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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