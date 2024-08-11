Учителя из Ноябрьска устроили охоту на грибы. Фото

В Ноябрьске нашли белые грибы
Учителя из Ноябрьска отправились в лес и устроили тематический фото-конкурс в честь Дня белого гриба. Своими успехами они похвастались в социальных сетях.
«Сегодня мы отмечаем День белого гриба. Если вы любите тихую охоту, то сегодня самое время отправиться в лес. Но помните, что грибы нужно собирать аккуратно, чтобы не повредить грибницу», — написали в группе
Фото учителей с грибами
Фото учителей
Фото учителей с грибами
Фото учителей
Фото учителей с грибами
Фото Галины Циммерман в комментариях к посту учителей
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