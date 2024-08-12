Бастрыкин поставил на контроль вопрос отсутствия воды в тюменской деревне

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль вопрос отсутствия воды в деревне Луговая (Тюменская область). Об этом сообщили в информационном центре СК России. По словам тюменцев, которые выложили в соцсетях обращение, в поселении не организован подвоз питьевой воды.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщили в telegram-канале инфоцентра. Тюменские следователи организовали проверку по этому факту.
Известно, что у жителей деревни отсутствует питьевая вода. В поселении организовали подвоз жидкости, однако в июле его прекратили якобы из-за роста цен на воду.
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