12 августа 2024

Бастрыкин поставил на контроль вопрос отсутствия воды в тюменской деревне

© Служба новостей «URA.RU»
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Подвоз воды в деревню отменили
Подвоз воды в деревню отменили Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль вопрос отсутствия воды в деревне Луговая (Тюменская область). Об этом сообщили в информационном центре СК России. По словам тюменцев, которые выложили в соцсетях обращение, в поселении не организован подвоз питьевой воды. 

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщили в telegram-канале инфоцентра. Тюменские следователи организовали проверку по этому факту.

Известно, что у жителей деревни отсутствует питьевая вода. В поселении организовали подвоз жидкости, однако в июле его прекратили якобы из-за роста цен на воду. 

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль вопрос отсутствия воды в деревне Луговая (Тюменская область). Об этом сообщили в информационном центре СК России. По словам тюменцев, которые выложили в соцсетях обращение, в поселении не организован подвоз питьевой воды.  «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщили в telegram-канале инфоцентра. Тюменские следователи организовали проверку по этому факту. Известно, что у жителей деревни отсутствует питьевая вода. В поселении организовали подвоз жидкости, однако в июле его прекратили якобы из-за роста цен на воду. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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