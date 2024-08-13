Армия и оружие Стало известно, кто обеспечил ВСУ химоружием Генерал-лейтенант Кириллов: химоружие, применяемое ВСУ, произведено в США 13 августа 2024 в 15:56 Размер текста - 17 + Химоружие, которое ВСУ применяли в Курской области, может быть синтезировано только в США, заявил Игорь Кириллов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ применяли химическое оружие, которое могло быть произведено только в США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки», — заявил Кириллов в эфире телеканала «Звезда». По его словам, промышленность других стран не рассчитана на синтезирование химоружия. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ применили химоружие в Беловском районе региона. Под удар попала бригада «Россетей», пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ применяли химическое оружие, которое могло быть произведено только в США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки», — заявил Кириллов в эфире телеканала «Звезда». По его словам, промышленность других стран не рассчитана на синтезирование химоружия. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ применили химоружие в Беловском районе региона. Под удар попала бригада «Россетей», пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям