Стало известно, кто обеспечил ВСУ химоружием

Генерал-лейтенант Кириллов: химоружие, применяемое ВСУ, произведено в США
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Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, снаряды химоружия
Химоружие, которое ВСУ применяли в Курской области, может быть синтезировано только в США, заявил Игорь Кириллов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ применяли химическое оружие, которое могло быть произведено только в США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки», — заявил Кириллов в эфире телеканала «Звезда». По его словам, промышленность других стран не рассчитана на синтезирование химоружия.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ применили химоружие в Беловском районе региона. Под удар попала бригада «Россетей», пишет RT.

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ВСУ применяли химическое оружие, которое могло быть произведено только в США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки», — заявил Кириллов в эфире телеканала «Звезда». По его словам, промышленность других стран не рассчитана на синтезирование химоружия. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ применили химоружие в Беловском районе региона. Под удар попала бригада «Россетей», пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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