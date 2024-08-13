У челябинцев в два раза вырос выбор квартир в новостройках

В Челябинске за год в два раза выросло число квартир в новостройках. При этом стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 122 тысяч рублей за квадрат. В среднем квартиры стали продаваться по 8,5 миллионов рублей за объект, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске в июле 2024 по сравнению с аналогичными периодом 2023 года предложение квартир в новостройках Челябинска увеличилось на 104%. Квадратный метр на первичном рынке жилья обойдется в 122 тысячи рублей. Средняя стоимость квартир в новостройках в июле составила 8,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, больше всего за год, в 2,2 раза, число предложений выросло в Ярославле и Иркутске. Также в два раза выросло количество выставленного на продажу нового жилья в Челябинске, Красноярске, Воронеже, и Рязани. В Москве рост составил 8% за год, в Санкт-Петербурге — на 9%.
При этом, как отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, в Челябинске, как и в целом по России, увеличения числа предложений на рынке новостроек ждать не приходится. По прогнозу эксперта, в ответ на общее снижение спроса и рост себестоимости строительства застройщики будут оптимизировать расходы. В результате начнут снижаться темпы вывода на рынок новых квартир.
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