В Екатеринбурге ГБР устроила операцию по поимке гадюки. Видео

13 августа 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Змею удалось поместить в ведро (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга днем 13 августа группа быстрого реагирования устроила целую операцию, чтобы поймать огромную гадюку, сбежавшую от хозяина. Об этом рассказал очевидец. «На улице Академика Сахарова местные жители устроили настоящую охоту на змею», — передает четвертый канал в Telegram слова очевидца. О пропаже этой гадюки один из жителей написал еще две недели назад. На видео видно, как ГБР и коммунальщики объединились для поимки змеи. В конце концов им удалось поместить животное в ведро. За их действиями наблюдали прохожие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга днем 13 августа группа быстрого реагирования устроила целую операцию, чтобы поймать огромную гадюку, сбежавшую от хозяина. Об этом рассказал очевидец. «На улице Академика Сахарова местные жители устроили настоящую охоту на змею», — передает четвертый канал в Telegram слова очевидца. О пропаже этой гадюки один из жителей написал еще две недели назад. На видео видно, как ГБР и коммунальщики объединились для поимки змеи. В конце концов им удалось поместить животное в ведро. За их действиями наблюдали прохожие.