Минобороны показало, как ВС РФ обращают в бегство боевиков в Курской области. Видео

13 августа 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

ВС РФ обратили в бегство бойцов ВСУ при помощи ракет, выпущенных с вертолетов Ка-52 Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Минобороны РФ опубликовало кадры бегства украинских боевиков, участвующих в атаке на Курскую область. По скоплениям украинских военных ВС РФ ударили при помощи управляемых авиационных ракет «Вихрь» и не только. Их запускали с вертолетов Ка-52. «По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена. Остальные были обращены в бегство», — сказал штурман вертолета Ка-52. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале военного ведомства. Только за сутки было поражено более 400 украинских военных в Курской области, передает RT. Всего же, с начала вторжения ВСУ, было уничтожено более 2000 бойцов из Украины, отметили в Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны РФ опубликовало кадры бегства украинских боевиков, участвующих в атаке на Курскую область. По скоплениям украинских военных ВС РФ ударили при помощи управляемых авиационных ракет «Вихрь» и не только. Их запускали с вертолетов Ка-52. «По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена. Остальные были обращены в бегство», — сказал штурман вертолета Ка-52. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале военного ведомства. Только за сутки было поражено более 400 украинских военных в Курской области, передает RT. Всего же, с начала вторжения ВСУ, было уничтожено более 2000 бойцов из Украины, отметили в Минобороны РФ.