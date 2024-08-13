Минобороны РФ опубликовало кадры бегства украинских боевиков, участвующих в атаке на Курскую область. По скоплениям украинских военных ВС РФ ударили при помощи управляемых авиационных ракет «Вихрь» и не только. Их запускали с вертолетов Ка-52.
«По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена. Остальные были обращены в бегство», — сказал штурман вертолета Ка-52. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
Только за сутки было поражено более 400 украинских военных в Курской области, передает RT. Всего же, с начала вторжения ВСУ, было уничтожено более 2000 бойцов из Украины, отметили в Минобороны РФ.
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Минобороны РФ опубликовало кадры бегства украинских боевиков, участвующих в атаке на Курскую область. По скоплениям украинских военных ВС РФ ударили при помощи управляемых авиационных ракет «Вихрь» и не только. Их запускали с вертолетов Ка-52. «По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена. Остальные были обращены в бегство», — сказал штурман вертолета Ка-52. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале военного ведомства. Только за сутки было поражено более 400 украинских военных в Курской области, передает RT. Всего же, с начала вторжения ВСУ, было уничтожено более 2000 бойцов из Украины, отметили в Минобороны РФ.