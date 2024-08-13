Минобороны показало, как ВС РФ обращают в бегство боевиков в Курской области. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, в небе, ка-52, пиропатроны, сбойка,  stock
ВС РФ обратили в бегство бойцов ВСУ при помощи ракет, выпущенных с вертолетов Ка-52 Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры бегства украинских боевиков, участвующих в атаке на Курскую область. По скоплениям украинских военных ВС РФ ударили при помощи управляемых авиационных ракет «Вихрь» и не только. Их запускали с вертолетов Ка-52.

«По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена. Остальные были обращены в бегство», — сказал штурман вертолета Ка-52. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Только за сутки было поражено более 400 украинских военных в Курской области, передает RT. Всего же, с начала вторжения ВСУ, было уничтожено более 2000 бойцов из Украины, отметили в Минобороны РФ.

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Минобороны РФ опубликовало кадры бегства украинских боевиков, участвующих в атаке на Курскую область. По скоплениям украинских военных ВС РФ ударили при помощи управляемых авиационных ракет «Вихрь» и не только. Их запускали с вертолетов Ка-52. «По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена. Остальные были обращены в бегство», — сказал штурман вертолета Ка-52. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале военного ведомства. Только за сутки было поражено более 400 украинских военных в Курской области, передает RT. Всего же, с начала вторжения ВСУ, было уничтожено более 2000 бойцов из Украины, отметили в Минобороны РФ.
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