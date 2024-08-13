Силовика заставляют извиниться перед отцом Миши Бахтина за задержание в день визита Путина

Прокурор требует извинений от полицейского, который задерживал отца Миши Бахтина

13 августа 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Дмитрия Бахтина задержали за пикет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Прокуратура направила представление руководителю свердловской полиции Александру Мешкову, требуя, чтобы сотрудник ведомства принес извинения Дмитрию Бахтину за задержание во время проведения одиночного пикета, который совпал с визитом президента России Владимира Путина в Екатеринбург 15 февраля. Документ, подписанный заместителем прокурора области, старшим советником юстиции Павлом Родченковым, находится в распоряжении URA.RU. «В апреле 2024 года Дмитрий Бахтин обратился к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области с жалобой на незаконное задержание и просьбой о письменных извинениях, как это предписывает соответствующий приказ МВД. Ответа в установленные сроки он не получил, что побудило его лично обратиться за разъяснениями в ГУ МВД. Ответ, который был получен позднее и подписан начальником управления охраны общественного порядка, не содержал полного рассмотрения обращения, в том числе игнорировалась просьба о письменных извинениях. В июне 2024 года после рассмотрения жалобы представителя истца Прокуратурой Свердловской области было внесено представление начальнику ГУ МВД по данному вопросу», — говорится в документе. Российское законодательство предусматривает обязательство для сотрудника полиции принести извинения гражданину в случае нарушения его прав и свобод. Извинения должны быть сделаны в соответствии с пожеланиями пострадавшего и могут быть озвучены по месту его пребывания, работы или учебы. Это положение закреплено в Федеральном законе «О полиции». Детали процесса извинений регулируются приказом МВД, который определяет, что извинения должен принести либо сам сотрудник, нарушивший права гражданина, либо его непосредственный руководитель. Миша Бахтин стал первым младенцем в России, у которого спинальную мышечную атрофию (СМА) диагностировали в младенчестве. Его родители активно пытались привлечь внимание к этому заболеванию, регулярно участвуя в одиночных пикетах и стремясь добиться предоставления препарата «Рисдиплам» для лечения сына. После двух лет борьбы родителей и вопреки общественному давлению глава свердловского минздрава Андрей Карлов одобрил использование «Рисдиплама», что стало беспрецедентным решением в истории уральской медицины. Борьба семьи Бахтиных с министерством здравоохранения — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура направила представление руководителю свердловской полиции Александру Мешкову, требуя, чтобы сотрудник ведомства принес извинения Дмитрию Бахтину за задержание во время проведения одиночного пикета, который совпал с визитом президента России Владимира Путина в Екатеринбург 15 февраля. Документ, подписанный заместителем прокурора области, старшим советником юстиции Павлом Родченковым, находится в распоряжении URA.RU. «В апреле 2024 года Дмитрий Бахтин обратился к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области с жалобой на незаконное задержание и просьбой о письменных извинениях, как это предписывает соответствующий приказ МВД. Ответа в установленные сроки он не получил, что побудило его лично обратиться за разъяснениями в ГУ МВД. Ответ, который был получен позднее и подписан начальником управления охраны общественного порядка, не содержал полного рассмотрения обращения, в том числе игнорировалась просьба о письменных извинениях. В июне 2024 года после рассмотрения жалобы представителя истца Прокуратурой Свердловской области было внесено представление начальнику ГУ МВД по данному вопросу», — говорится в документе. Российское законодательство предусматривает обязательство для сотрудника полиции принести извинения гражданину в случае нарушения его прав и свобод. Извинения должны быть сделаны в соответствии с пожеланиями пострадавшего и могут быть озвучены по месту его пребывания, работы или учебы. Это положение закреплено в Федеральном законе «О полиции». Детали процесса извинений регулируются приказом МВД, который определяет, что извинения должен принести либо сам сотрудник, нарушивший права гражданина, либо его непосредственный руководитель. Миша Бахтин стал первым младенцем в России, у которого спинальную мышечную атрофию (СМА) диагностировали в младенчестве. Его родители активно пытались привлечь внимание к этому заболеванию, регулярно участвуя в одиночных пикетах и стремясь добиться предоставления препарата «Рисдиплам» для лечения сына. После двух лет борьбы родителей и вопреки общественному давлению глава свердловского минздрава Андрей Карлов одобрил использование «Рисдиплама», что стало беспрецедентным решением в истории уральской медицины. Борьба семьи Бахтиных с министерством здравоохранения — в отдельном сюжете URA.RU.