На форуме «Армия-2024» показали шпионский камень с дыркой за 5 млн рублей. Видео

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Виды Челябинской области, камень, скала, осень, булыжник, обломок скалы
Изобретение, представленное на выставке «Армия-2024» с виду похоже на большой булыжник (архивное фото) Фото:

На форуме военной российской техники «Армия-2024» показали новую разработку — шпионский камень с дыркой для камеры внутри. По виду он представляет собой огромный булыжник. Об этом сообщает Mash.

«С виду — обычный булыжник. <…> На самом деле — устройство, внутри которого камера с фиксированным фокусным расстоянием и функцией цифрового зума. Работает с помощью километрового провода и пульта управления», — передают авторы канала, прикладывая соответствующее видео с выставки. Отмечается, что стоимость изобретения составляет пять миллионов рублей. Авторы Mash отмечают, что подобные изобретения ранее использовала британская разведка.

В Подмосковье начал работу международный военно-технический форум «Армия-2024». Она проходит десятый раз. В этом году на выставке представлены те виды техники, которые в настоящий момент необходимы российским военным.

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На форуме военной российской техники «Армия-2024» показали новую разработку — шпионский камень с дыркой для камеры внутри. По виду он представляет собой огромный булыжник. Об этом сообщает Mash. «С виду — обычный булыжник. <…> На самом деле — устройство, внутри которого камера с фиксированным фокусным расстоянием и функцией цифрового зума. Работает с помощью километрового провода и пульта управления», — передают авторы канала, прикладывая соответствующее видео с выставки. Отмечается, что стоимость изобретения составляет пять миллионов рублей. Авторы Mash отмечают, что подобные изобретения ранее использовала британская разведка. В Подмосковье начал работу международный военно-технический форум «Армия-2024». Она проходит десятый раз. В этом году на выставке представлены те виды техники, которые в настоящий момент необходимы российским военным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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