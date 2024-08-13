На форуме «Армия-2024» показали шпионский камень с дыркой за 5 млн рублей. Видео

13 августа 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Изобретение, представленное на выставке «Армия-2024» с виду похоже на большой булыжник (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На форуме военной российской техники «Армия-2024» показали новую разработку — шпионский камень с дыркой для камеры внутри. По виду он представляет собой огромный булыжник. Об этом сообщает Mash. «С виду — обычный булыжник. <…> На самом деле — устройство, внутри которого камера с фиксированным фокусным расстоянием и функцией цифрового зума. Работает с помощью километрового провода и пульта управления», — передают авторы канала, прикладывая соответствующее видео с выставки. Отмечается, что стоимость изобретения составляет пять миллионов рублей. Авторы Mash отмечают, что подобные изобретения ранее использовала британская разведка. В Подмосковье начал работу международный военно-технический форум «Армия-2024». Она проходит десятый раз. В этом году на выставке представлены те виды техники, которые в настоящий момент необходимы российским военным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На форуме военной российской техники «Армия-2024» показали новую разработку — шпионский камень с дыркой для камеры внутри. По виду он представляет собой огромный булыжник. Об этом сообщает Mash. «С виду — обычный булыжник. <…> На самом деле — устройство, внутри которого камера с фиксированным фокусным расстоянием и функцией цифрового зума. Работает с помощью километрового провода и пульта управления», — передают авторы канала, прикладывая соответствующее видео с выставки. Отмечается, что стоимость изобретения составляет пять миллионов рублей. Авторы Mash отмечают, что подобные изобретения ранее использовала британская разведка. В Подмосковье начал работу международный военно-технический форум «Армия-2024». Она проходит десятый раз. В этом году на выставке представлены те виды техники, которые в настоящий момент необходимы российским военным.