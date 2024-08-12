12 августа 2024

Кухаруку пожаловались на нефтяников, не пускающих жителей ХМАО в лес за грибами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане жалуются на нефтяников, не пускающих их за грибами
Югорчане жалуются на нефтяников, не пускающих их за грибами Фото:

Житель Нягани пожаловался врио губернатору Руслану Кухаруку, что частная охрана нефтяных компаний не пускает людей в лес собирать ягоды и грибы. По словам югорчанина, раньше проезды также охранялись, однако горожане могли проезжать, передает корреспондент URA.RU со встречи главы региона с местными жителями.

«Раньше [охранники] проверяли машину и пускали везде. Оттуда выезжаешь — проверяли и выпускали. Сейчас нельзя», — пожаловался мужчина. По его словам, ранее сотрудники ЧОПов также мотивировали запрет проезда пожарной безопасностью.

В ответ Кухарук заметил, что подобные запреты компании вводят, чтобы обезопасить предприятия от возможных угроз. Однако врио губернатора также поручил местным властям рассмотреть возможные альтернативные маршруты к местам сбора дикоросов.

«Иван Петрович [Ямашев] посмотрит, что это за локация, какие это отрезки дорог. Есть ли там альтернативные пути. Но по большей части, понимая, и с учетом опыта предыдущих наших таких разговоров, это все таки обеспечение безопасности», — заметил Кухарук.

Ранее URA.RU рассказывало, что Кухарук прибыл с инспекцией в Нягань. Агентство следит за его визитом в онлайн-трансляции.

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Житель Нягани пожаловался врио губернатору Руслану Кухаруку, что частная охрана нефтяных компаний не пускает людей в лес собирать ягоды и грибы. По словам югорчанина, раньше проезды также охранялись, однако горожане могли проезжать, передает корреспондент URA.RU со встречи главы региона с местными жителями. «Раньше [охранники] проверяли машину и пускали везде. Оттуда выезжаешь — проверяли и выпускали. Сейчас нельзя», — пожаловался мужчина. По его словам, ранее сотрудники ЧОПов также мотивировали запрет проезда пожарной безопасностью. В ответ Кухарук заметил, что подобные запреты компании вводят, чтобы обезопасить предприятия от возможных угроз. Однако врио губернатора также поручил местным властям рассмотреть возможные альтернативные маршруты к местам сбора дикоросов. «Иван Петрович [Ямашев] посмотрит, что это за локация, какие это отрезки дорог. Есть ли там альтернативные пути. Но по большей части, понимая, и с учетом опыта предыдущих наших таких разговоров, это все таки обеспечение безопасности», — заметил Кухарук. Ранее URA.RU рассказывало, что Кухарук прибыл с инспекцией в Нягань. Агентство следит за его визитом в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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