Доверенное лицо главы Курской области рассказал об обстановке в регионе

Участник СВО Кондратьев: Суджа находится под контролем РФ
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ВС РФ контролирует обстановку в Курской области, отметил участник СВО Алексей Кондратьев Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Обстановка в Курской области в настоящий момент сложная, но контролируемая. Об этом рассказал доверенное лицо врио главы региона, участник спецоперации на Украине Алексей Кондратьев. Он также подчеркнул, что приграничный город Суджа, где в первые дни украинского вторжения велись активные боевые действия, сейчас находится под российским контролем.

«Обстановка [в Курской области] на данный момент времени остается сложной, как говорят военные, напряженной, но контролируемой и управляемой», — подчеркнул Алексей Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что Суджа находится под российским контролем.

Раскрывая текущую обстановку в регионе Кондратьев подчеркнул, что единой линии фронта у ВСУ нет. Украинские силы безуспешно пытаются прорваться на отдельных участках. Он уточнил, что Украина проникла на глубину в 12 километров. Сейчас украинские подразделения планомерно уничтожаются, добавил он.

ВСУ прорвались на территорию Курской области 6 августа. Сейчас их передвижение остановлено, но бои по-прежнему продолжаются. Военный обозреватель Михаил Ходоренок предположил, что Россия готовит серьезный контрудар. В настоящий момент ООН просит о доступе в Курскую область для оценки действий ВСУ, передает MK.RU. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что Киев понесет наказание за атаку на регион РФ, сообщает «Национальная служба новостей».

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Обстановка в Курской области в настоящий момент сложная, но контролируемая. Об этом рассказал доверенное лицо врио главы региона, участник спецоперации на Украине Алексей Кондратьев. Он также подчеркнул, что приграничный город Суджа, где в первые дни украинского вторжения велись активные боевые действия, сейчас находится под российским контролем. «Обстановка [в Курской области] на данный момент времени остается сложной, как говорят военные, напряженной, но контролируемой и управляемой», — подчеркнул Алексей Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что Суджа находится под российским контролем. Раскрывая текущую обстановку в регионе Кондратьев подчеркнул, что единой линии фронта у ВСУ нет. Украинские силы безуспешно пытаются прорваться на отдельных участках. Он уточнил, что Украина проникла на глубину в 12 километров. Сейчас украинские подразделения планомерно уничтожаются, добавил он. ВСУ прорвались на территорию Курской области 6 августа. Сейчас их передвижение остановлено, но бои по-прежнему продолжаются. Военный обозреватель Михаил Ходоренок предположил, что Россия готовит серьезный контрудар. В настоящий момент ООН просит о доступе в Курскую область для оценки действий ВСУ, передает MK.RU. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что Киев понесет наказание за атаку на регион РФ, сообщает «Национальная служба новостей».
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