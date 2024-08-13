Военный эксперт допустил скорый контрудар ВС РФ под Курском

Военный обозреватель Ходоренок: ВС РФ готовят контрудар по ВСУ в Курской области
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Соревнования по стрельбам у ФСБ. Курган , автомат калашникова, оружие, вс рф, сво
ВС РФ готовят масштабный контрудар по ВСУ в Курской области, отметил Михаил Ходоренок Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военный обозреватель Михаил Ходоренок предположило, что Россия готовит серьезный контрудар на действия украинских сил в Курской области. При этом сам Киев не имеет возможности для усиления прорыва в регионе. Об этом журналист написал в своем материале.

«Для организации российского контрудара требуется время и подготовка. В настоящее время такая подготовка ведется», — резюмировал журналист в материале «Газеты.ру». Он также добавил, что продвижение ВСУ в приграничном регионе в настоящий момент остановлено. Однако для окончательно поражения украинских сил в регионе необходимо подготовить операцию, для которой потребуется время, продолжил автор материала. Он предположил, что на заседании Совбеза РФ российский президент Владимир Путин мог подписать оперативную директиву и обозначить сроки.

При этом Украина сейчас физически не имеет возможности развивать свое продвижение. «[Для этого Киеву] нужно использовать более крупные оперативные соединения, которых нет у украинской стороны», — подчеркнул Ходоренок.

В настоящий момент ВСУ остановили продвижение в Курской области, говорил командир чеченского батальона «Ахмата» Апти Алаудинов. Тем не менее боевые действия еще продолжаются. ВСУ начали вторжение в российский регион 6 августа. В Минобороны РФ отмечали, что с его начала Киев потерял более 2000 своих солдат. Сейчас ВС РФ заставляют ВСУ отступать, отмечали в ведомстве.

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Военный обозреватель Михаил Ходоренок предположило, что Россия готовит серьезный контрудар на действия украинских сил в Курской области. При этом сам Киев не имеет возможности для усиления прорыва в регионе. Об этом журналист написал в своем материале. «Для организации российского контрудара требуется время и подготовка. В настоящее время такая подготовка ведется», — резюмировал журналист в материале «Газеты.ру». Он также добавил, что продвижение ВСУ в приграничном регионе в настоящий момент остановлено. Однако для окончательно поражения украинских сил в регионе необходимо подготовить операцию, для которой потребуется время, продолжил автор материала. Он предположил, что на заседании Совбеза РФ российский президент Владимир Путин мог подписать оперативную директиву и обозначить сроки. При этом Украина сейчас физически не имеет возможности развивать свое продвижение. «[Для этого Киеву] нужно использовать более крупные оперативные соединения, которых нет у украинской стороны», — подчеркнул Ходоренок. В настоящий момент ВСУ остановили продвижение в Курской области, говорил командир чеченского батальона «Ахмата» Апти Алаудинов. Тем не менее боевые действия еще продолжаются. ВСУ начали вторжение в российский регион 6 августа. В Минобороны РФ отмечали, что с его начала Киев потерял более 2000 своих солдат. Сейчас ВС РФ заставляют ВСУ отступать, отмечали в ведомстве.
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