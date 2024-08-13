13 августа 2024

«Макфа» подала жалобу на национализацию холдинга в Седьмой кассационный суд

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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, макароны, упаковка, макфа, паста, конвейер, продовольственная безопасность, макаронные изделия, производство макаронов
Экс-владельцы предприятия-лидера на рынке макаронных изделий требуют отменить национализацию Фото:
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Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

В Седьмой кассационный суд в Челябинске 13 августа поступила жалоба от адвокатов «Макфа», требующих отменить национализацию холдинга. Сообщение об этом появилось в картотеке судебных дел.

«Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Направлено 13.08.2024 года», — говорится в сообщении.

«Макфа» была основана в девяностых годах челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем и бывшим депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым. Оба являются фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Это стало основанием для требования Генпрокуратуры РФ, подавшей иск о национализации всех активов холдинга. Центральный районный суд Челябинска требование удовлетворил, областной суд оставил решение в силе.

Сейчас активы «Макфы» находятся в собственности Росимущества. Ими управляет Россельхозбанк. Компании располагаются в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Москве и Подмосковье. Адвокаты «Макфы» считают претензии Генпрокуратуры необоснованными, а решения судов незаконными.

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В Седьмой кассационный суд в Челябинске 13 августа поступила жалоба от адвокатов «Макфа», требующих отменить национализацию холдинга. Сообщение об этом появилось в картотеке судебных дел. «Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Направлено 13.08.2024 года», — говорится в сообщении. «Макфа» была основана в девяностых годах челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем и бывшим депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым. Оба являются фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Это стало основанием для требования Генпрокуратуры РФ, подавшей иск о национализации всех активов холдинга. Центральный районный суд Челябинска требование удовлетворил, областной суд оставил решение в силе. Сейчас активы «Макфы» находятся в собственности Росимущества. Ими управляет Россельхозбанк. Компании располагаются в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Москве и Подмосковье. Адвокаты «Макфы» считают претензии Генпрокуратуры необоснованными, а решения судов незаконными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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