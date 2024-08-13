«Макфа» подала жалобу на национализацию холдинга в Седьмой кассационный суд

13 августа 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Экс-владельцы предприятия-лидера на рынке макаронных изделий требуют отменить национализацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» В Седьмой кассационный суд в Челябинске 13 августа поступила жалоба от адвокатов «Макфа», требующих отменить национализацию холдинга. Сообщение об этом появилось в картотеке судебных дел. «Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Направлено 13.08.2024 года», — говорится в сообщении. «Макфа» была основана в девяностых годах челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем и бывшим депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым. Оба являются фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Это стало основанием для требования Генпрокуратуры РФ, подавшей иск о национализации всех активов холдинга. Центральный районный суд Челябинска требование удовлетворил, областной суд оставил решение в силе. Сейчас активы «Макфы» находятся в собственности Росимущества. Ими управляет Россельхозбанк. Компании располагаются в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Москве и Подмосковье. Адвокаты «Макфы» считают претензии Генпрокуратуры необоснованными, а решения судов незаконными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Седьмой кассационный суд в Челябинске 13 августа поступила жалоба от адвокатов «Макфа», требующих отменить национализацию холдинга. Сообщение об этом появилось в картотеке судебных дел. «Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Направлено 13.08.2024 года», — говорится в сообщении. «Макфа» была основана в девяностых годах челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем и бывшим депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым. Оба являются фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Это стало основанием для требования Генпрокуратуры РФ, подавшей иск о национализации всех активов холдинга. Центральный районный суд Челябинска требование удовлетворил, областной суд оставил решение в силе. Сейчас активы «Макфы» находятся в собственности Росимущества. Ими управляет Россельхозбанк. Компании располагаются в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Москве и Подмосковье. Адвокаты «Макфы» считают претензии Генпрокуратуры необоснованными, а решения судов незаконными.