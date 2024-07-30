Суд отклонил жалобу «Макфы» на национализацию холдинга, основанного экс-губернатором Юревичем

Челябинский областной суд 30 июля оставил в силе решение Центрального райсуда о национализации холдинга «Макфа», основанного экс-губернатором Михаилом Юревичем. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, жалоба адвокатов холдинга отклонена.
«Судья не нашел оснований для пересмотра решения о передаче активов „Макфы“ государству. Решение Центрального райсуда Челябинска оставлено в силе», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что информация будет позднее.
Активы «Макфы» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. Поводом для таких мер стал тот факт, что основатели «Макфы», экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, стали фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Уголовные дела были связаны с тем периодом, когда оба занимали должности на госслужбе. Их адвокаты с претензиями Генпрокуратуры не согласны. Как они сообщили URA.RU, в тот период, когда Белоусов был депутатом, а Юревич губернатором, оба они не принимали участия в управлении холдингом.
Иск Генпрокуратуры против «Макфы» затронул тридцать компаний, входивших в состав холдинга «Макфа», собственников активов, а также десяти физических лиц, занимавших ранее менеджерские позиции в холдинге. В числе участников процесса были представители семей экс-губернатора и бывшего депутата, а также шесть компаний, зарегистрированных на Кипре, которые ранее являлись учредителями предприятий холдинга.
Основные активы «Макфы» находятся теперь в собственности государства. Управляет ими Россельхозбанк. Активы находятся в различных регионах России, включая Москву и Московскую область, Челябинскую, Свердловскую и Курганскую области.
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