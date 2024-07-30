Суд отклонил жалобу «Макфы» на национализацию холдинга, основанного экс-губернатором Юревичем

Челябинский облсуд оставил в силе решение о передаче «Макфы» государству

30 июля 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич не смог вернуть «Макфу» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Челябинский областной суд 30 июля оставил в силе решение Центрального райсуда о национализации холдинга «Макфа», основанного экс-губернатором Михаилом Юревичем. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, жалоба адвокатов холдинга отклонена. «Судья не нашел оснований для пересмотра решения о передаче активов „Макфы“ государству. Решение Центрального райсуда Челябинска оставлено в силе», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что информация будет позднее. Новость по теме Какие активы получит государство после национализации «Макфы» Активы «Макфы» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. Поводом для таких мер стал тот факт, что основатели «Макфы», экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, стали фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Уголовные дела были связаны с тем периодом, когда оба занимали должности на госслужбе. Их адвокаты с претензиями Генпрокуратуры не согласны. Как они сообщили URA.RU, в тот период, когда Белоусов был депутатом, а Юревич губернатором, оба они не принимали участия в управлении холдингом. Иск Генпрокуратуры против «Макфы» затронул тридцать компаний, входивших в состав холдинга «Макфа», собственников активов, а также десяти физических лиц, занимавших ранее менеджерские позиции в холдинге. В числе участников процесса были представители семей экс-губернатора и бывшего депутата, а также шесть компаний, зарегистрированных на Кипре, которые ранее являлись учредителями предприятий холдинга. Основные активы «Макфы» находятся теперь в собственности государства. Управляет ими Россельхозбанк. Активы находятся в различных регионах России, включая Москву и Московскую область, Челябинскую, Свердловскую и Курганскую области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд 30 июля оставил в силе решение Центрального райсуда о национализации холдинга «Макфа», основанного экс-губернатором Михаилом Юревичем. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, жалоба адвокатов холдинга отклонена. «Судья не нашел оснований для пересмотра решения о передаче активов „Макфы“ государству. Решение Центрального райсуда Челябинска оставлено в силе», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что информация будет позднее. Активы «Макфы» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. Поводом для таких мер стал тот факт, что основатели «Макфы», экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, стали фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Уголовные дела были связаны с тем периодом, когда оба занимали должности на госслужбе. Их адвокаты с претензиями Генпрокуратуры не согласны. Как они сообщили URA.RU, в тот период, когда Белоусов был депутатом, а Юревич губернатором, оба они не принимали участия в управлении холдингом. Иск Генпрокуратуры против «Макфы» затронул тридцать компаний, входивших в состав холдинга «Макфа», собственников активов, а также десяти физических лиц, занимавших ранее менеджерские позиции в холдинге. В числе участников процесса были представители семей экс-губернатора и бывшего депутата, а также шесть компаний, зарегистрированных на Кипре, которые ранее являлись учредителями предприятий холдинга. Основные активы «Макфы» находятся теперь в собственности государства. Управляет ими Россельхозбанк. Активы находятся в различных регионах России, включая Москву и Московскую область, Челябинскую, Свердловскую и Курганскую области.