Правоохранительные органы узнали, где находятся обманывавшие Долину мошенники

Мошенники, обманом заставлявшие российскую певицу Ларису Долину перевести накопления на «безопасный счет» находятся на Украине. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Известно, что мошенники звонили с территории Украины», — передает ТАСС слова правоохранителей. Они установили, что злоумышленники под видом сотрудников при исполнении должностных полномочий с апреля по конец июля убеждали певицу перевести накопления на якобы безопасные счета. Личные деньги от продажи квартиры махинаторы просили передать через курьера.
Ранее стало известно, что мошенники обманули Долину на 100 миллионов рублей. Она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. О том, как сейчас обстоят дела у Долиной и что известно о деле — в материале URA.RU.
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