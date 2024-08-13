Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) уехала в отпуск в неизвестную страну, где она не бывала ранее. В своих соцсетях звезда предложила фанатам угадать ее местоположение, пообещав взамен привезти магнитики.
«Укатила в отпуск. Куда? Первым пяти угадавшим привезу магнитики. Подсказка: я тут еще никогда не была!» — написала Высокова в соцсети в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Однако уже через несколько часов Клава Кока призналась, что уехала в Португалию. «Я нахожусь на самой западной точке Евразии», — написала она в своем telegram-канале, рассказывая про Мыс Рока.
Несколько дней назад в ее новой московской квартире завершился ремонт, о котором певица методично рассказывала в своих соцсетях с начала года. Однако теперь ей предстоит «самый сложный» этап — выбор мебели и декора.
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