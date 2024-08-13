13 августа 2024

Клава Кока пообещала подарки фанатам, угадавшим, куда она уехала в отпуск. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока уехала отдыхать в Португалию
Клава Кока уехала отдыхать в Португалию Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) уехала в отпуск в неизвестную страну, где она не бывала ранее. В своих соцсетях звезда предложила фанатам угадать ее местоположение, пообещав взамен привезти магнитики.

«Укатила в отпуск. Куда? Первым пяти угадавшим привезу магнитики. Подсказка: я тут еще никогда не была!» — написала Высокова в соцсети в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Однако уже через несколько часов Клава Кока призналась, что уехала в Португалию. «Я нахожусь на самой западной точке Евразии», — написала она в своем telegram-канале, рассказывая про Мыс Рока.

Несколько дней назад в ее новой московской квартире завершился ремонт, о котором певица методично рассказывала в своих соцсетях с начала года. Однако теперь ей предстоит «самый сложный» этап — выбор мебели и декора.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) уехала в отпуск в неизвестную страну, где она не бывала ранее. В своих соцсетях звезда предложила фанатам угадать ее местоположение, пообещав взамен привезти магнитики. «Укатила в отпуск. Куда? Первым пяти угадавшим привезу магнитики. Подсказка: я тут еще никогда не была!» — написала Высокова в соцсети в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Однако уже через несколько часов Клава Кока призналась, что уехала в Португалию. «Я нахожусь на самой западной точке Евразии», — написала она в своем telegram-канале, рассказывая про Мыс Рока. Несколько дней назад в ее новой московской квартире завершился ремонт, о котором певица методично рассказывала в своих соцсетях с начала года. Однако теперь ей предстоит «самый сложный» этап — выбор мебели и декора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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