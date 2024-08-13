13 августа 2024

«Союзмультфильм» требует с курганского ИП 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Студия требует 100 тысяч рублей с ответчика Фото:

Студия «Союзмультфильм» требует взыскать с индивидуального предпринимателя из Шумихи (Курганская область) 100 тысяч рублей. Об этом сообщается в материалах арбитражного суда Курганской области.

«Истец: АО „Киностудия ‚Союзмультфильм‘“. Сумма исковых требований: 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда.

Исковое заявление рассматривается в первой инстанции, о причинах его подачи не уточняется. ИП занимается торговлей по почте или через интернет.

Ранее «Союзмультфильм» взыскала деньги с владельца курганской сети магазинов «Стройсельхозторг» за продажу товаров с персонажами анимационного фильма «Жил-был пес». Ответчику пришлось выплатить 20 тысяч рублей за контрафактные товары.

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Студия «Союзмультфильм» требует взыскать с индивидуального предпринимателя из Шумихи (Курганская область) 100 тысяч рублей. Об этом сообщается в материалах арбитражного суда Курганской области. «Истец: АО „Киностудия ‚Союзмультфильм‘“. Сумма исковых требований: 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда. Исковое заявление рассматривается в первой инстанции, о причинах его подачи не уточняется. ИП занимается торговлей по почте или через интернет. Ранее «Союзмультфильм» взыскала деньги с владельца курганской сети магазинов «Стройсельхозторг» за продажу товаров с персонажами анимационного фильма «Жил-был пес». Ответчику пришлось выплатить 20 тысяч рублей за контрафактные товары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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