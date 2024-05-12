Курганского владельца торговой сети наказали по иску «Союзмультфильма»

13 мая 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Курганский суд обязал бизнесмена выплатить компенсацию за нарушение авторских прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владелец курганской сети магазинов «Стройсельхозторг» Юрий Зыков выплатил компенсацию студии «Союзмультфильм» за продажу товаров с персонажами анимационного фильма «Жил-был пес». При этом в повторным иске владельца авторских прав к курганскому бизнесмену было отказано, говорится в базе данных арбитражного делопроизводства. «Нарушение исключительных прав АО «Киностудия «Союзмультфильм» на товарные знаки <…>, а также ООО «Союзмультфильм» на персонажи «Волк», «Собака» совершено ответчиком <…> при продаже товара «Волк малый копилка» в торговой точке ИП Зыкова Ю.А.», — сообщают материалы дела. Коммерсанту пришлось выплатить 20 тысяч рублей за контрафактные товары, обнаруженные в одном из ТЦ Кургана. «Союзмультфильм» обратился с иском о выплате после контрольных закупок в двух магазинах «Стройсельхозторг» в апреле 2021 года. Арбитражный суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию за мультяшные копилки, а сами товары изъяли из продажи. Истец из Москвы спустя полгода обратился с еще одним иском к Зыкову. В заявлении указывалось, что по итогам закупки в магазине в городе Шадринске были снова нарушены авторские права. Курганец с этим не согласился и указал, что истец требует новой выплаты за один и тот же вид товара. В суде признали, что компенсация за нарушение авторских прав курганцем была произведена. В удовлетворении второго иска «Союзмультфильму» было отказано. Ранее URA.RU сообщало, что курганский предприниматель заплатит компенсацию кинокомпании. Мужчина продавал на маркетплейсах наклейки для телефонов с цитатами из фильма «Брат» и тем самым нарушил авторские права. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец курганской сети магазинов «Стройсельхозторг» Юрий Зыков выплатил компенсацию студии «Союзмультфильм» за продажу товаров с персонажами анимационного фильма «Жил-был пес». При этом в повторным иске владельца авторских прав к курганскому бизнесмену было отказано, говорится в базе данных арбитражного делопроизводства. «Нарушение исключительных прав АО «Киностудия «Союзмультфильм» на товарные знаки <…>, а также ООО «Союзмультфильм» на персонажи «Волк», «Собака» совершено ответчиком <…> при продаже товара «Волк малый копилка» в торговой точке ИП Зыкова Ю.А.», — сообщают материалы дела. Коммерсанту пришлось выплатить 20 тысяч рублей за контрафактные товары, обнаруженные в одном из ТЦ Кургана. «Союзмультфильм» обратился с иском о выплате после контрольных закупок в двух магазинах «Стройсельхозторг» в апреле 2021 года. Арбитражный суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию за мультяшные копилки, а сами товары изъяли из продажи. Истец из Москвы спустя полгода обратился с еще одним иском к Зыкову. В заявлении указывалось, что по итогам закупки в магазине в городе Шадринске были снова нарушены авторские права. Курганец с этим не согласился и указал, что истец требует новой выплаты за один и тот же вид товара. В суде признали, что компенсация за нарушение авторских прав курганцем была произведена. В удовлетворении второго иска «Союзмультфильму» было отказано. Ранее URA.RU сообщало, что курганский предприниматель заплатит компенсацию кинокомпании. Мужчина продавал на маркетплейсах наклейки для телефонов с цитатами из фильма «Брат» и тем самым нарушил авторские права.