Врач раскрыла простой метод устранения боли в пояснице

Врач Дженнингс: от боли в пояснице помогает растяжка

14 августа 2024 в 06:35 Размер текста - 17 +

Врач посоветовала делать упражнения на растяжку Фото: Илья Московец © URA.RU Бороться с болью в пояснице можно при помощи простых упражнений на растяжку. Метод «3 in 3» советует эрготерапевт Джули Дженнингс. «Метод „3 in 3“ включает в себя три простых упражнения на растяжку в течение трех минут: скручивания туловища, растяжка грудной клетки и прогиб спины сидя. Просто делайте их сидя, удерживайте каждую по очереди в течение 15 секунд, после чего-то же время отдыхайте. Затем повторите подход дважды. Делайте это несколько раз в течение дня, чтобы ваши мышцы оставались гибкими и не сковывались», — приводит издание Mirror слова Дженнингс. Врач отметила, что следует найти подходящие для себя стулья, которые будут должным образом поддерживать спину и правильную осанку. По ее словам, ограничение движений также может ухудшить ситуацию. «Это правда, что нужно избегать интенсивных физических упражнений, которые, вероятно, могут еще больше усугубить боль. Но ограничение в движениях может привести к напряжению мышц, что так же ухудшит боль», — отметила Дженнингс. Доктор Сильвестр Икисемоджи рекомендовал регулярно делать упражнения с участием мышц спины, живота и ягодиц, чтобы убрать боль в спине. Дополнительную нагрузку добавляет и избыточный вес, так как позвоночник чрезмерно смещается внутрь. Характер боли может варьироваться от тупой постоянной до острой и интенсивной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бороться с болью в пояснице можно при помощи простых упражнений на растяжку. Метод «3 in 3» советует эрготерапевт Джули Дженнингс. «Метод „3 in 3“ включает в себя три простых упражнения на растяжку в течение трех минут: скручивания туловища, растяжка грудной клетки и прогиб спины сидя. Просто делайте их сидя, удерживайте каждую по очереди в течение 15 секунд, после чего-то же время отдыхайте. Затем повторите подход дважды. Делайте это несколько раз в течение дня, чтобы ваши мышцы оставались гибкими и не сковывались», — приводит издание Mirror слова Дженнингс. Врач отметила, что следует найти подходящие для себя стулья, которые будут должным образом поддерживать спину и правильную осанку. По ее словам, ограничение движений также может ухудшить ситуацию. «Это правда, что нужно избегать интенсивных физических упражнений, которые, вероятно, могут еще больше усугубить боль. Но ограничение в движениях может привести к напряжению мышц, что так же ухудшит боль», — отметила Дженнингс. Доктор Сильвестр Икисемоджи рекомендовал регулярно делать упражнения с участием мышц спины, живота и ягодиц, чтобы убрать боль в спине. Дополнительную нагрузку добавляет и избыточный вес, так как позвоночник чрезмерно смещается внутрь. Характер боли может варьироваться от тупой постоянной до острой и интенсивной.