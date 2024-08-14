В Белгородской области ввели режим ЧС, обстановка крайне сложная

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков объявил в Белгородской области ЧС регионального уровня Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня из-за обстрелов украинской армии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня» — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в будущем будет выдвинута просьба правительственной комиссии об объявлении ЧС федерального уровня.

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В Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня из-за обстрелов украинской армии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня» — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в будущем будет выдвинута просьба правительственной комиссии об объявлении ЧС федерального уровня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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