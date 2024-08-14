В Белгородской области ввели режим ЧС, обстановка крайне сложная

В Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня из-за обстрелов украинской армии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня» — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в будущем будет выдвинута просьба правительственной комиссии об объявлении ЧС федерального уровня.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня из-за обстрелов украинской армии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня» — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в будущем будет выдвинута просьба правительственной комиссии об объявлении ЧС федерального уровня.