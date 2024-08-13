В центре Шадринска отключили электричество

Причиной стал сбой на сетях электроснабжения
В центральной части Шадринска (Курганская область) произошло внезапное отключение электроэнергии. Причиной стал сбой на сетях электроснабжения, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Специалисты уже приступили к устранению неполадок. В связи с отключением электричества остановлена работа насосных станций, что может привести к временному отсутствию воды у некоторых потребителей», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и ожидать восстановления коммунальных услуг. Администрация города обещает, что все работы будут проведены в кратчайшие сроки.
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