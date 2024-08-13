13 августа 2024

В центре Шадринска отключили электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной стал сбой на сетях электроснабжения
Причиной стал сбой на сетях электроснабжения Фото:

В центральной части Шадринска (Курганская область) произошло внезапное отключение электроэнергии. Причиной стал сбой на сетях электроснабжения, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Специалисты уже приступили к устранению неполадок. В связи с отключением электричества остановлена работа насосных станций, что может привести к временному отсутствию воды у некоторых потребителей», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и ожидать восстановления коммунальных услуг. Администрация города обещает, что все работы будут проведены в кратчайшие сроки.

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В центральной части Шадринска (Курганская область) произошло внезапное отключение электроэнергии. Причиной стал сбой на сетях электроснабжения, сообщили в пресс-службе администрации города. «Специалисты уже приступили к устранению неполадок. В связи с отключением электричества остановлена работа насосных станций, что может привести к временному отсутствию воды у некоторых потребителей», — уточнили в пресс-службе мэрии. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и ожидать восстановления коммунальных услуг. Администрация города обещает, что все работы будут проведены в кратчайшие сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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