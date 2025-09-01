NYT: в США из-за Украины кончился тротил

США столкнулись с серьезной нехваткой тротила на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на представителей американской промышленности и чиновников.
Проблема обострилась с 2022 года, когда начались масштабные поставки боеприпасов и взрывчатых веществ Украине, что привело к истощению национальных запасов тротила в США. «Эти источники иссякли, поскольку после начала СВО в 2022 году американские военные решили оставить в своём арсенале более старое оружие», — пишет New York Times.
До 2022 года США пользовались услугами иностранных поставщиков тротила, среди которых были Китай, Россия, Украина и Польша. Эти страны предлагали взрывчатое вещество по относительно низким ценам, что позволяло Штатам поддерживать стабильные запасы для военных и коммерческих нужд. Кроме того, часть тротила для коммерческого использования получали из списанных боеприпасов, мин и бомб, которые уже были признаны устаревшими для нужд армии. С началом конфликта на Украине ситуация резко изменилась. Россия и Китай прекратили поставки тротила в США, а Польша — единственный авторизованный поставщик тротила для Пентагона — стала отправлять большую часть произведенного вещества на Украину для военных нужд.
Ранее американская промышленность могла частично компенсировать нехватку тротила за счет утилизации старых боеприпасов. Однако, по данным New York Times, эти резервы практически исчерпаны: с 2022 года армия США решила оставить в своем арсенале даже устаревшее вооружение, чтобы избежать дальнейшего снижения боеспособности. В условиях острой нехватки тротила Конгресс США одобрил выделение 435 миллионов долларов на строительство нового завода по производству тротила в штате Кентукки. Ожидается, что предприятие начнет работу в 2028 году и сможет выпускать до пяти миллионов фунтов вещества ежегодно.
На фоне дефицита тротила американские компании начали искать альтернативные решения. Некоторые заводы уже производят пентаэритриттетранитрат (ПЭТН) — другое мощное взрывчатое вещество, которое может частично заменить тротил в ряде промышленных и военных применений. Согласно анализу проекта бюджета армии США на 2026 финансовый год, только на расширение производства тротила выделено более 623 миллионов долларов. В целом на развитие военной промышленности и увеличение выпуска артиллерийских боеприпасов США направили более 1,6 миллиарда долларов, часть которых связана с помощью Украине.
