В Металлургическом райсуде Челябинска рассмотрят дело по факту дачи взятки и мошенничества в отношении задержанного ФСБ замдиректора ООО ПКФ «Глобус» Арайика Закояна (сын Мясника Закояна, проходящего обвиняемым по делу так называемой «дорожной» организованной преступной группы — прим. URA.RU). Следствие по делу завершено, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Фирма Закоянов печально известна не только в Челябинской, но и Курганской области.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствием собрана достаточная доказательственная база», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
«Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение. На имущество обвиняемого стоимостью 48 млн рублей наложен арест. В ходе расследования с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Металлургический райсуд Челябинска для рассмотрения по существу.», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
ПКФ «Глобус» и Закоян фигурируют сразу в нескольких уголовных делах в Челябинской области. По версии следствия, с июля 2022 года по август 2023 года замдиректора компании дал взятку Артему Степанову, занимавшему тогда пост начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор». Сумма составила более 620 тысяч рублей. За это Степанов, которого уже дважды осудили, помог с приемкой трассы Кунашак — Усть-Багаряк.
Также следствию удалось выяснить, что Закоян причастен к обману областного миндора. Якобы во время ремонта дороги Чебаркуль — Мисяш — автодорога М-5 «Урал» он уменьшил объем использованных материалов. Предоставив в министерство подложные документы, он смог обогатиться на сумму более 16,4 млн рублей.
Помимо этого, Закоян фигурирует в деле о дачи взятки уже бывшему директору МБУ «Трасса 74» (главного гоночного трека в Челябинске) Сергею Ефимову. Деньги, по версии следствия, предназначались за выдачу разрешения на размещения асфальтового завода на территории, выделенной под гоночный трек. Родные Ефимова считают, что Закоян подставил «главного гонщика Челябинска».
В Курганской области также знакомы с фирмой Закоянов. В отношении Арайика Закояна сейчас возбуждено уголовное дело. Производство начали из-за невыполненных работ на дороге Шадринск-Миасское в Шадринском округе. После выявления нарушений фирма Закояна была включена УФАС в список недобросовестных подрядчиков.
