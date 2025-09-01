Литва планирует инвестировать 100 миллионов евро в укрепление охраны государственной границы с Калининградской областью России — внешней границы Евросоюза. Об этом сообщил глава МВД республики Владислав Кондратович.
«Согласно сделанным подсчетам, на мероприятия по укреплению границы с Россией нам необходимо порядка 100 миллионов евро», — сказал министр в беседе с 15min.lt. Он уточнил, что ключевыми направлениями расходов станут закупка оборудования для противодействия беспилотникам, модернизация систем видеонаблюдения и приобретение патрульных кораблей.
В МВД Литвы отметили, что литовско-российская граница — стратегически важный участок длиной 294,4 километра. Из них 253,7 километра проходят по суше и внутренним водоемам, еще 18,5 километра пролегают по Куршскому заливу, а 22,2 километра — по Балтийскому морю.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу предложения Литвы восстановить осушенные болота, расположенные на границе с Белоруссией. По словам Захаровой, ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной, а такие политики, как «гинеколог», премьер Польши Дональд Туск и директор литовского фонда охраны болот Нериюс Забляцкас, обсуждают пути ее модернизации, передает RT.
