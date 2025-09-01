Литва потратит сто миллионов евро на оборону границы с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В МВД Литвы оценили затраты на укрепление охраны границы с Россией в 100 млн евро
В МВД Литвы оценили затраты на укрепление охраны границы с Россией в 100 млн евро Фото:

Литва планирует инвестировать 100 миллионов евро в укрепление охраны государственной границы с Калининградской областью России — внешней границы Евросоюза. Об этом сообщил глава МВД республики Владислав Кондратович.

«Согласно сделанным подсчетам, на мероприятия по укреплению границы с Россией нам необходимо порядка 100 миллионов евро», — сказал министр в беседе с 15min.lt. Он уточнил, что ключевыми направлениями расходов станут закупка оборудования для противодействия беспилотникам, модернизация систем видеонаблюдения и приобретение патрульных кораблей.

В МВД Литвы отметили, что литовско-российская граница — стратегически важный участок длиной 294,4 километра. Из них 253,7 километра проходят по суше и внутренним водоемам, еще 18,5 километра пролегают по Куршскому заливу, а 22,2 километра — по Балтийскому морю.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу предложения Литвы восстановить осушенные болота, расположенные на границе с Белоруссией. По словам Захаровой, ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной, а такие политики, как «гинеколог», премьер Польши Дональд Туск и директор литовского фонда охраны болот Нериюс Забляцкас, обсуждают пути ее модернизации, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Литва планирует инвестировать 100 миллионов евро в укрепление охраны государственной границы с Калининградской областью России — внешней границы Евросоюза. Об этом сообщил глава МВД республики Владислав Кондратович. «Согласно сделанным подсчетам, на мероприятия по укреплению границы с Россией нам необходимо порядка 100 миллионов евро», — сказал министр в беседе с 15min.lt. Он уточнил, что ключевыми направлениями расходов станут закупка оборудования для противодействия беспилотникам, модернизация систем видеонаблюдения и приобретение патрульных кораблей. В МВД Литвы отметили, что литовско-российская граница — стратегически важный участок длиной 294,4 километра. Из них 253,7 километра проходят по суше и внутренним водоемам, еще 18,5 километра пролегают по Куршскому заливу, а 22,2 километра — по Балтийскому морю. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу предложения Литвы восстановить осушенные болота, расположенные на границе с Белоруссией. По словам Захаровой, ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной, а такие политики, как «гинеколог», премьер Польши Дональд Туск и директор литовского фонда охраны болот Нериюс Забляцкас, обсуждают пути ее модернизации, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...