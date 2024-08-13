13 августа 2024

Мигрантам отказали в проживании в Челябинской области

В Челябинской области мигранты не получили от полиции квоту на проживание
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ГУ МВД 13 августа отказала в разрешении на проживание пяти мигрантам
Комиссия ГУ МВД 13 августа отказала в разрешении на проживание пяти мигрантам Фото:

На заседании комиссии ГУ МВД по Челябинской области 13 августа в выдаче квоты на проживание отказали всем желающим мигрантам. Всего на рассмотрение было подано пять заявок, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«13 августа состоялось очередное заседание комиссии по распределению квоты на выдачу разрешений на временное проживание в РФ. Рассмотрено пять заявок-анкет, квота никому не выделена», — сообщили URA.RU в областном главке.

В 2024 году в регионе выделено 50 квот на временное проживание. С начала года заявки подали 83 мигранта, из них только шесть получили разрешение.

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На заседании комиссии ГУ МВД по Челябинской области 13 августа в выдаче квоты на проживание отказали всем желающим мигрантам. Всего на рассмотрение было подано пять заявок, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «13 августа состоялось очередное заседание комиссии по распределению квоты на выдачу разрешений на временное проживание в РФ. Рассмотрено пять заявок-анкет, квота никому не выделена», — сообщили URA.RU в областном главке. В 2024 году в регионе выделено 50 квот на временное проживание. С начала года заявки подали 83 мигранта, из них только шесть получили разрешение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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