Мигрантам отказали в проживании в Челябинской области

На заседании комиссии ГУ МВД по Челябинской области 13 августа в выдаче квоты на проживание отказали всем желающим мигрантам. Всего на рассмотрение было подано пять заявок, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«13 августа состоялось очередное заседание комиссии по распределению квоты на выдачу разрешений на временное проживание в РФ. Рассмотрено пять заявок-анкет, квота никому не выделена», — сообщили URA.RU в областном главке.
В 2024 году в регионе выделено 50 квот на временное проживание. С начала года заявки подали 83 мигранта, из них только шесть получили разрешение.
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