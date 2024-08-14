Гусев: Украина атаковала Воронежскую область 35 беспилотниками

14 августа 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Воронежскую область 35 БПЛА, пострадавших нет, заявил Гусев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия запустила на территорию Воронежской области в ночь на 14 августа 35 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев, добавив, что пострадавших не было обнаружено. «Минувшей ночью Воронежскую область со стороны Украины атаковали более 35 беспилотников. Благодаря слаженной работе наших сил ПВО, в регионе пострадавших нет», — заявил Гусев в своем telegram-канале . Он добавил, что, по предварительным сведениям, от падения обломков дронов пострадали несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, элементы коммунальной инфраструктуры и транспортные средства. Бригады аварийных служб и комиссии, занимающиеся оценкой ущерба, начнут свою работу после получения соответствующих разрешений от оперативных служб. Также опасность атак беспилотников в регионе по-прежнему сохраняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия запустила на территорию Воронежской области в ночь на 14 августа 35 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев, добавив, что пострадавших не было обнаружено. «Минувшей ночью Воронежскую область со стороны Украины атаковали более 35 беспилотников. Благодаря слаженной работе наших сил ПВО, в регионе пострадавших нет», — заявил Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным сведениям, от падения обломков дронов пострадали несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, элементы коммунальной инфраструктуры и транспортные средства. Бригады аварийных служб и комиссии, занимающиеся оценкой ущерба, начнут свою работу после получения соответствующих разрешений от оперативных служб. Также опасность атак беспилотников в регионе по-прежнему сохраняется.