Минобороны: ВСУ атаковали Россию 117 беспилотниками

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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Армия Украины предприняла попытку атаки на восемь регионов РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия за сутки атаковала восемь регионов России 117 беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет „Точка-У“ по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа», — заявили в военном ведомстве. Так, средства ПВО отразили атаки ВСУ в Курской (37 дронов и 4 тактические ракеты), Воронежской (37 дронов), Белгородской (17 дронов), Нижегородской (11 дронов), Волгоградской (девять БПЛА), Брянской (три БПЛА), Орловской (два БПЛА), Ростовской областях (один БПЛА).

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Украинская армия за сутки атаковала восемь регионов России 117 беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет „Точка-У“ по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа», — заявили в военном ведомстве. Так, средства ПВО отразили атаки ВСУ в Курской (37 дронов и 4 тактические ракеты), Воронежской (37 дронов), Белгородской (17 дронов), Нижегородской (11 дронов), Волгоградской (девять БПЛА), Брянской (три БПЛА), Орловской (два БПЛА), Ростовской областях (один БПЛА).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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