Минобороны: ВСУ атаковали Россию 117 беспилотниками

14 августа 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Армия Украины предприняла попытку атаки на восемь регионов РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия за сутки атаковала восемь регионов России 117 беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет „Точка-У“ по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа», — заявили в военном ведомстве . Так, средства ПВО отразили атаки ВСУ в Курской (37 дронов и 4 тактические ракеты), Воронежской (37 дронов), Белгородской (17 дронов), Нижегородской (11 дронов), Волгоградской (девять БПЛА), Брянской (три БПЛА), Орловской (два БПЛА), Ростовской областях (один БПЛА). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия за сутки атаковала восемь регионов России 117 беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет „Точка-У“ по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа», — заявили в военном ведомстве. Так, средства ПВО отразили атаки ВСУ в Курской (37 дронов и 4 тактические ракеты), Воронежской (37 дронов), Белгородской (17 дронов), Нижегородской (11 дронов), Волгоградской (девять БПЛА), Брянской (три БПЛА), Орловской (два БПЛА), Ростовской областях (один БПЛА).