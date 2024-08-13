13 августа 2024

На Уралмаше прогремел взрыв, люди лишились света. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Облако взрыва заметили возле торгового центра
Облако взрыва заметили возле торгового центра Фото:

В Екатеринбурге утром 14 августа возле торгового центра «Омега» раздался взрыв, после которого жильцы лишились света. Об этом рассказал очевидец.

«Что-то взорвалось, нет света. Район ТЦ „Омега“, Уралмаш», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. От взрыва в воздух поднялось грибовидное облако желтого цвета.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области и «Россети Урал». На момент публикации ответ не поступил.

Причина взрыва не уточняется
Причина взрыва не уточняется
Фото:

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В Екатеринбурге утром 14 августа возле торгового центра «Омега» раздался взрыв, после которого жильцы лишились света. Об этом рассказал очевидец. «Что-то взорвалось, нет света. Район ТЦ „Омега“, Уралмаш», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. От взрыва в воздух поднялось грибовидное облако желтого цвета. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области и «Россети Урал». На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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