Облако взрыва заметили возле торгового центра
В Екатеринбурге утром 14 августа возле торгового центра «Омега» раздался взрыв, после которого жильцы лишились света. Об этом рассказал очевидец.
«Что-то взорвалось, нет света. Район ТЦ „Омега“, Уралмаш», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. От взрыва в воздух поднялось грибовидное облако желтого цвета.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области и «Россети Урал». На момент публикации ответ не поступил.
Причина взрыва не уточняется
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!