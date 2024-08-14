117 беспилотников и восемь областей: что известно о массированной атаке ВСУ по России

МО РФ: за ночь российские системы ПВО отразили атаку 117 БПЛА в восьми областях

14 августа 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

117 БПЛА атаковали российские регионы за ночь, сообщили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины атаковали ночью восемь регионов России. Средства ПВО уничтожили четыре тактические ракеты и 117 БПЛА над территорией страны. В частности, массированной атаке подверглась Курская область, Белгородская, Воронежская, Ростовская, Нижегородская, Волгоградская, Брянская и Орловская область. Что известно о массированной атаке ВСУ по России — в материале URA.RU. Курская область ВС РФ ликвидировали 37 дронов и четыре тактических ракеты «Точка-У», которые были выпущены со стороны Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. О пострадавших информации нет. Воронежская область Ночью 14 августа Украина выпустила 37 БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в результате падения обломков БПЛА отмечены небольшие повреждения жилых домов, хозяйственных построек и транспортных средств, а также возгорания сухой травы. Жертв среди населения нет, сообщил глава региона. В области сохраняется режим повышенной опасности атаки беспилотников. Белгородская область Глава региона Вячеслав Гладков ввел на территории режим ЧС регионального масштаба. Обстановка в области крайне тяжелая, в случае ухудшения планируется объявить ЧС федерального уровня. За ночь российская армия уничтожила 17 дронов. В результате атаки загорелась квартира в жилом доме в Шебекино. Отмечается, что были обрушены плиты и повреждена линия газоснабжения. В селе Устинко пострадала кухня на территории частного дома. Обошлось без пострадавших. Нижегородская область Нижегородскую область атаковали 11 дронов минувшей ночью. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что в области сработали средства ПВО. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано. Волгоградская область В Волгоградской области ночью средства ПВО ликвидировали девять БПЛА. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что никто не пострадал. Ростовская область В Ростовской область российские военные перехватили и уничтожили один беспилотник. По словам главы региона Василия Голубева, дрон обнаружили в 7:00 по московскому времени на западе области. Брянская область В Минобороны РФ сообщили, что три украинских дрона уничтожены в Брянской области. В ходе отражения атаки никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений также не последовало. Орловская область Российские средства ПВО сбили два БПЛА, выпущенных украинской армией, над Орловской областью. Сообщается, что гражданские объекты не пострадали. На месте работают оперативники и спецслужбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины атаковали ночью восемь регионов России. Средства ПВО уничтожили четыре тактические ракеты и 117 БПЛА над территорией страны. В частности, массированной атаке подверглась Курская область, Белгородская, Воронежская, Ростовская, Нижегородская, Волгоградская, Брянская и Орловская область. Что известно о массированной атаке ВСУ по России — в материале URA.RU. ВС РФ ликвидировали 37 дронов и четыре тактических ракеты «Точка-У», которые были выпущены со стороны Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. О пострадавших информации нет. Ночью 14 августа Украина выпустила 37 БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в результате падения обломков БПЛА отмечены небольшие повреждения жилых домов, хозяйственных построек и транспортных средств, а также возгорания сухой травы. Жертв среди населения нет, сообщил глава региона. В области сохраняется режим повышенной опасности атаки беспилотников. Глава региона Вячеслав Гладков ввел на территории режим ЧС регионального масштаба. Обстановка в области крайне тяжелая, в случае ухудшения планируется объявить ЧС федерального уровня. За ночь российская армия уничтожила 17 дронов. В результате атаки загорелась квартира в жилом доме в Шебекино. Отмечается, что были обрушены плиты и повреждена линия газоснабжения. В селе Устинко пострадала кухня на территории частного дома. Обошлось без пострадавших. Нижегородскую область атаковали 11 дронов минувшей ночью. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что в области сработали средства ПВО. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано. В Волгоградской области ночью средства ПВО ликвидировали девять БПЛА. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что никто не пострадал. В Ростовской область российские военные перехватили и уничтожили один беспилотник. По словам главы региона Василия Голубева, дрон обнаружили в 7:00 по московскому времени на западе области. В Минобороны РФ сообщили, что три украинских дрона уничтожены в Брянской области. В ходе отражения атаки никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений также не последовало. Российские средства ПВО сбили два БПЛА, выпущенных украинской армией, над Орловской областью. Сообщается, что гражданские объекты не пострадали. На месте работают оперативники и спецслужбы.