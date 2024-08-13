В структурном подразделении детсада №439 Челябинска родители воспитанников бьют тревогу, подозревая наличие клопов в группе №1. Кадры с насекомыми и укусами предоставила одна из мам, а ситуацию поставил на контроль руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий, сообщил он URA.RU.
«У родителей подозрение на кровососущих насекомых — клопов. Дети с укусами, говорят, что заведующая им отвечает, что это обычные жуки. Народный фронт держит ситуацию на контроле», — сообщил URA.RU Рыжий.
Со слов родителей, 8 августа была приемка детсада на готовность к новому учебному году. Председатель ОНФ считает необходимым срочно принять меры и дал поручение обратиться в прокуратуру, Роспотребнадзор и комитет по делам образования Челябинска.
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