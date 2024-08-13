В Челябинске 18 августа на областном фестивале традиционной культуры «Яблочный спас» выступят фольклорные коллективы, пройдут мастер-класс ремесел, ярмарка изделий ручной работ и конкурс по готовке варенья. Мероприятие состоится в Сквере семьи в Ленинском районе областного центра, сообщили в группе Дворец культуры «Станкомаш» в VK.
«В 2024 году Челябинский государственный центр народного творчества и администрация Ленинского района проводят фестиваль „Яблочный спас“ второй год подряд! В программе фестиваля: народные игры и забавы в концертной программе лучших фольклорных коллективов, творческая программа. Также состоится дегустация травяного чая из настоящего жарового самовара и многое другое», — говорится в сообщении.
Одним из элементов фестиваля станут показы спектаклей от Усть-катавского народного театра. Артисты исполнят отрывок из «Сказа про Федота-стрельца, удалого молодца». На территории сквера ожидается конкурс «Яблочко наливное» и мастеровая площадка, где научат ремеслам и изготовлению «лоскутных яблочек» из ткани. Участники конкурса будут готовить яблочное варенье на уличной печи — учаге. Гостям также предлагается принять участие в акции по сбору собственного урожая и поделиться овощами и фруктами. Собранные плоды отправятся в Одигитриевский женский монастырь.
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