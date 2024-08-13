Какой будет погода в День города в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в 301-й День города (17 августа) ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха упадет ниже климатической нормы. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«Глобальных изменений в погоде не произойдет. В этот день будут кратковременные дожди, а температура воздуха незначительно, но станет нижет климатической нормы. Ночью ожидается от 8 до 10 градусов тепла и в районе 15-20 днем», — сказала Шепоренко.
Эта неделя в Екатеринбурге будет дождливой. По мнению синоптика Алексея Пулина, самыми холодными будут дни с 15 по 17 августа, когда в городе суточная температура станет ниже нормы на 2-4 градуса.
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