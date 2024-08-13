13 августа 2024

Какой будет погода в День города в Екатеринбурге

В День города в Екатеринбурге ожидаются дожди и похолодание
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города в Екатеринбурге. Екатеринбург, салют, здание администрации екатеринбурга, мэрия екатеринбурга, день города
Температура будет ниже климатической нормы Фото:

В Екатеринбурге в 301-й День города (17 августа) ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха упадет ниже климатической нормы. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Глобальных изменений в погоде не произойдет. В этот день будут кратковременные дожди, а температура воздуха незначительно, но станет нижет климатической нормы. Ночью ожидается от 8 до 10 градусов тепла и в районе 15-20 днем», — сказала Шепоренко.

Эта неделя в Екатеринбурге будет дождливой. По мнению синоптика Алексея Пулина, самыми холодными будут дни с 15 по 17 августа, когда в городе суточная температура станет ниже нормы на 2-4 градуса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в 301-й День города (17 августа) ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха упадет ниже климатической нормы. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Глобальных изменений в погоде не произойдет. В этот день будут кратковременные дожди, а температура воздуха незначительно, но станет нижет климатической нормы. Ночью ожидается от 8 до 10 градусов тепла и в районе 15-20 днем», — сказала Шепоренко. Эта неделя в Екатеринбурге будет дождливой. По мнению синоптика Алексея Пулина, самыми холодными будут дни с 15 по 17 августа, когда в городе суточная температура станет ниже нормы на 2-4 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...