В Тюмени подорожал сахар, но подешевели яйца

В Тюменской области подорожали сахар, сливочное масло и хлеб. Средний рост стоимости различных товаров и услуг составил около 3,7%, сообщает со ссылкой на Тюменьстат агентство «РБК Тюмень».
«Цены на продукты в регионе поднялись на 1,6% (по стране — на 4,2%). Сильнее всего подорожали сахар (+11,5%), сливочное масло (+8,7%), сыр (+8,6%), хлеб (+8,0%) и кондитерские изделия (+5,6%)», — говорится в сообщении.
Куриные яйца подешевели на 15,7%, макароны — на 3,4%, овощи и фрукты — на 1,8%. Лидером роста из непродовольственных товаров стали табачные изделия и мебель. Они подорожали на 7,5% и 6,5% соответственно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!