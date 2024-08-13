13 августа 2024

В Тюмени подорожал сахар, но подешевели яйца

Тюменьстат: в Тюменской области цены за 2024 год выросли на 3,7%
© Служба новостей «URA.RU»
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Сахар подорожал почти на 12%
Сахар подорожал почти на 12% Фото:

В Тюменской области подорожали сахар, сливочное масло и хлеб. Средний рост стоимости различных товаров и услуг составил около 3,7%, сообщает со ссылкой на Тюменьстат агентство «РБК Тюмень».

«Цены на продукты в регионе поднялись на 1,6% (по стране — на 4,2%). Сильнее всего подорожали сахар (+11,5%), сливочное масло (+8,7%), сыр (+8,6%), хлеб (+8,0%) и кондитерские изделия (+5,6%)», — говорится в сообщении.

Куриные яйца подешевели на 15,7%, макароны — на 3,4%, овощи и фрукты — на 1,8%. Лидером роста из непродовольственных товаров стали табачные изделия и мебель. Они подорожали на 7,5% и 6,5% соответственно.

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В Тюменской области подорожали сахар, сливочное масло и хлеб. Средний рост стоимости различных товаров и услуг составил около 3,7%, сообщает со ссылкой на Тюменьстат агентство «РБК Тюмень». «Цены на продукты в регионе поднялись на 1,6% (по стране — на 4,2%). Сильнее всего подорожали сахар (+11,5%), сливочное масло (+8,7%), сыр (+8,6%), хлеб (+8,0%) и кондитерские изделия (+5,6%)», — говорится в сообщении. Куриные яйца подешевели на 15,7%, макароны — на 3,4%, овощи и фрукты — на 1,8%. Лидером роста из непродовольственных товаров стали табачные изделия и мебель. Они подорожали на 7,5% и 6,5% соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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