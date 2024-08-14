Известный танцор Мигель проиграл в суде свое имя

Известному хореографу Мигелю не удалось выиграть судебное разбирательство по поводу бренда MIGEL. Права на товарный знак остались за пятигорским торговцем шуб, сообщает telegram-канал Shot.
«В Москве состоялся суд по интеллектуальным правам, где 42-летний хореограф Сергей Шестеперов (настоящее имя Миги) и предприниматель Мгер Гянджумян сражались за бренд MIGEL», — передает telegram-канал. Победил в суде предприниматель.
Гянджумян остался доволен судебным решением. Как сообщалось ранее, Мигель намеревался зарегистрировать товарный знак MIGEL для своей компании, но оказалось, что это название уже используется с 2012 года пятигорским предпринимателем.
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