Известный танцор Мигель проиграл в суде свое имя

Shot: хореограф Мигель проиграл судебный спор за бренд MIGEL
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Заседание по делу Александра Наумова. Екатеринбург, уголовное дело, фемида, суд, судебный процесс, судебное заседание
Пятигорский предприниматель отстоял бренд MIGEL Фото:

Известному хореографу Мигелю не удалось выиграть судебное разбирательство по поводу бренда MIGEL. Права на товарный знак остались за пятигорским торговцем шуб, сообщает telegram-канал Shot.

«В Москве состоялся суд по интеллектуальным правам, где 42-летний хореограф Сергей Шестеперов (настоящее имя Миги) и предприниматель Мгер Гянджумян сражались за бренд MIGEL», — передает telegram-канал. Победил в суде предприниматель.

Гянджумян остался доволен судебным решением. Как сообщалось ранее, Мигель намеревался зарегистрировать товарный знак MIGEL для своей компании, но оказалось, что это название уже используется с 2012 года пятигорским предпринимателем.

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Известному хореографу Мигелю не удалось выиграть судебное разбирательство по поводу бренда MIGEL. Права на товарный знак остались за пятигорским торговцем шуб, сообщает telegram-канал Shot. «В Москве состоялся суд по интеллектуальным правам, где 42-летний хореограф Сергей Шестеперов (настоящее имя Миги) и предприниматель Мгер Гянджумян сражались за бренд MIGEL», — передает telegram-канал. Победил в суде предприниматель. Гянджумян остался доволен судебным решением. Как сообщалось ранее, Мигель намеревался зарегистрировать товарный знак MIGEL для своей компании, но оказалось, что это название уже используется с 2012 года пятигорским предпринимателем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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