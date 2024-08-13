Водолазы нашли тело еще одной женщины из пропавшей в ХМАО семьи аборигенов

Водолазы нашли тело 23-летней женщины в реке Малый Юган в Сургутском районе ХМАО. Югорчанка плыла в лодке вместе с семьей ханты, где было четверо детей. Об этом сообщил окружной следственный комитет в своем telegram-канале.
«В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе, где 8 августа 2024 года пропала семья, следовавшая на моторной лодке на стойбище, водолазами обнаружено тело еще одной женщины... На сегодняшний день обнаружены и извлечены из воды тела двух женщин 1980 и 2001 годов рождения и двух детей 2022 и 2023 годов рождения», — говорится в сообщении.
Семья из семи человек, из которых четверо — дети, направлялась на моторной лодке от стойбища Ачимовых в сторону стойбищ Каймысовых. 8 августа связь с ними оборвалась. Первой из пропавших было найдено тело 44-летней женщины.
Позже оказалось, что в тот же день на реке Малый Юган случилась еще одна трагедия. Супруги из коренных народов также перевернулись на лодке. В момент происшествия мужчина успел лишь крикнуть, что его придавило 200-литровой бочкой. Он не смог выбраться. А его жене удалось спастись благодаря тому, что перед поездкой муж настоял, чтобы она надела спасательный жилет.
Происшествие расследуют следователи. Тем временем родственники пропавшей семьи ханты уже открыли сбор средств на похороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!