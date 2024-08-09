Родственники пропавшей семьи аборигенов в ХМАО открыли сбор средств на похороны

Родственники пропавшей семьи ханты на реке Малый Юган в Сургутском районе открыли сбор денежных средств на похороны. Трагедия произошла 8 августа, когда на реке перевернулись две лодке, в одной из которых плыла семья из семи человек с детьми, а в другой — муж с женой.
«Две страшные трагедии случились в один день с моими родственниками. Семьи перевернулись на лодке, на реке Малый Юган. В разное время, в разных местах, но в один день — 8 августа. Объявлениям сбор денежных средств на захоронения. Погибших похоронят в разных местах, по месту жительства», — написала родственница погибших на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Семья из семи человек, из которых четверо — дети, направлялась на моторной лодке от стойбища Ачимовых в сторону стойбищ Каймысовых. 8 августа связь с ними оборвалась. Первой из пропавших нашли мертвой 44-летнюю женщину. Позже оказалось, что в тот же день на реке Малый Юган случилась еще одна трагедия. Супруги ханты также перевернулись на лодке. Мужчину в тот момент придавило 200-литровой бочкой, а женщина смогла выбраться благодаря спасательному жилету.
Пока что удалось найти тела двух детей — годовалого малыша и двухлетнего ребенка. Спасатели продолжают поиски на стойбище, а к выжившей женщине вылетели медики на вертолете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!