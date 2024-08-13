13 августа 2024

Крупнейшая больница Тюмени получит новое приемное отделение

В Тюмени в следующие пять лет построят новое приемное отделение ОКБ №2
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое медучреждение включат в перспективный план на следующие пять лет
Новое медучреждение включат в перспективный план на следующие пять лет Фото:

В Тюмени разрабатывают проектную документацию для строительства нового приемного отделения ОКБ №2. Строительство больницы будет включено в план на следующие пять лет, сообщил на пресс-конференции, приуроченной к юбилею региона, Александр Моор.

«Город растет, развивается. Новые медицинские учреждения нужны. Будем включать его в перспективный план». — пояснил Моор.

Он отметил, что это приемное отделение будет работать и как отделение экстренной помощи. Это поможет разгрузить действующие медучреждения.

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В Тюмени разрабатывают проектную документацию для строительства нового приемного отделения ОКБ №2. Строительство больницы будет включено в план на следующие пять лет, сообщил на пресс-конференции, приуроченной к юбилею региона, Александр Моор. «Город растет, развивается. Новые медицинские учреждения нужны. Будем включать его в перспективный план». — пояснил Моор. Он отметил, что это приемное отделение будет работать и как отделение экстренной помощи. Это поможет разгрузить действующие медучреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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