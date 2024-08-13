Крупнейшая больница Тюмени получит новое приемное отделение

Новое медучреждение включат в перспективный план на следующие пять лет
В Тюмени разрабатывают проектную документацию для строительства нового приемного отделения ОКБ №2. Строительство больницы будет включено в план на следующие пять лет, сообщил на пресс-конференции, приуроченной к юбилею региона, Александр Моор.
«Город растет, развивается. Новые медицинские учреждения нужны. Будем включать его в перспективный план». — пояснил Моор.
Он отметил, что это приемное отделение будет работать и как отделение экстренной помощи. Это поможет разгрузить действующие медучреждения.
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