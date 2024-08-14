«Приехала крыса с доставкой»: в Екатеринбурге склад Ozon атаковали грызуны. Фото

В Екатеринбурге склад Ozon атаковали крысы
© Служба новостей «URA.RU»
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Крысы на помойке. Екатеринбург, мусор, мусорка, вредители, помойка, пищевые отходы, крыса, грызуны, гнилое яблоко
Крыса якобы испортила некоторые продукты, заказанные клиентами Фото:

Главный склад Ozon в Екатеринбурге атаковали крысы, об этом URA.RU рассказал сотрудник маркетплейса. Один из грызунов даже приехал в ящике с доставкой в пункт выдачи, где испортил товар.

«Со склада приехала крыса в ящике с доставкой, и сейчас у нас околачивается. В рабочем чате написали, что на общем складе нашествие крыс, их там много. У нас эта крыса погрызла продукты. Кто-то заказал много круп, макарон и даже молока, которое оказалось тухлым. Так вот, она пакет прогрызла, и молоко все вытекло на нижние полки с товарами», — рассказал сотрудник одного из пунктов в микрорайоне Ботанический.

По его словам, появление грызуна не вызвало особого ажиотажа в пункте выдачи. А испорченные им товары так и остались стоять на полке. «Все воняет. Я в шоке», — признался собеседник агентства.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу Ozon. Там пообещали проверить информацию и ответить позднее.

После визита грызуна полки с товарами выглядят неопрятно
После визита грызуна полки с товарами выглядят неопрятно
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Главный склад Ozon в Екатеринбурге атаковали крысы, об этом URA.RU рассказал сотрудник маркетплейса. Один из грызунов даже приехал в ящике с доставкой в пункт выдачи, где испортил товар. «Со склада приехала крыса в ящике с доставкой, и сейчас у нас околачивается. В рабочем чате написали, что на общем складе нашествие крыс, их там много. У нас эта крыса погрызла продукты. Кто-то заказал много круп, макарон и даже молока, которое оказалось тухлым. Так вот, она пакет прогрызла, и молоко все вытекло на нижние полки с товарами», — рассказал сотрудник одного из пунктов в микрорайоне Ботанический. По его словам, появление грызуна не вызвало особого ажиотажа в пункте выдачи. А испорченные им товары так и остались стоять на полке. «Все воняет. Я в шоке», — признался собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу Ozon. Там пообещали проверить информацию и ответить позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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