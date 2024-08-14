Главный склад Ozon в Екатеринбурге атаковали крысы, об этом URA.RU рассказал сотрудник маркетплейса. Один из грызунов даже приехал в ящике с доставкой в пункт выдачи, где испортил товар.
«Со склада приехала крыса в ящике с доставкой, и сейчас у нас околачивается. В рабочем чате написали, что на общем складе нашествие крыс, их там много. У нас эта крыса погрызла продукты. Кто-то заказал много круп, макарон и даже молока, которое оказалось тухлым. Так вот, она пакет прогрызла, и молоко все вытекло на нижние полки с товарами», — рассказал сотрудник одного из пунктов в микрорайоне Ботанический.
По его словам, появление грызуна не вызвало особого ажиотажа в пункте выдачи. А испорченные им товары так и остались стоять на полке. «Все воняет. Я в шоке», — признался собеседник агентства.
За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу Ozon. Там пообещали проверить информацию и ответить позднее.
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