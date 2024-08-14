«Приехала крыса с доставкой»: в Екатеринбурге склад Ozon атаковали грызуны. Фото

В Екатеринбурге склад Ozon атаковали крысы

14 августа 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Крыса якобы испортила некоторые продукты, заказанные клиентами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный склад Ozon в Екатеринбурге атаковали крысы, об этом URA.RU рассказал сотрудник маркетплейса. Один из грызунов даже приехал в ящике с доставкой в пункт выдачи, где испортил товар. «Со склада приехала крыса в ящике с доставкой, и сейчас у нас околачивается. В рабочем чате написали, что на общем складе нашествие крыс, их там много. У нас эта крыса погрызла продукты. Кто-то заказал много круп, макарон и даже молока, которое оказалось тухлым. Так вот, она пакет прогрызла, и молоко все вытекло на нижние полки с товарами», — рассказал сотрудник одного из пунктов в микрорайоне Ботанический. По его словам, появление грызуна не вызвало особого ажиотажа в пункте выдачи. А испорченные им товары так и остались стоять на полке. «Все воняет. Я в шоке», — признался собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу Ozon. Там пообещали проверить информацию и ответить позднее. После визита грызуна полки с товарами выглядят неопрятно Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный склад Ozon в Екатеринбурге атаковали крысы, об этом URA.RU рассказал сотрудник маркетплейса. Один из грызунов даже приехал в ящике с доставкой в пункт выдачи, где испортил товар. «Со склада приехала крыса в ящике с доставкой, и сейчас у нас околачивается. В рабочем чате написали, что на общем складе нашествие крыс, их там много. У нас эта крыса погрызла продукты. Кто-то заказал много круп, макарон и даже молока, которое оказалось тухлым. Так вот, она пакет прогрызла, и молоко все вытекло на нижние полки с товарами», — рассказал сотрудник одного из пунктов в микрорайоне Ботанический. По его словам, появление грызуна не вызвало особого ажиотажа в пункте выдачи. А испорченные им товары так и остались стоять на полке. «Все воняет. Я в шоке», — признался собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу Ozon. Там пообещали проверить информацию и ответить позднее.