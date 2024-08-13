13 августа 2024

Житель ХМАО отправится под суд за организацию нарколаборатории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вартовчанина будут судить за организацию нарколаборатории
Вартовчанина будут судить за организацию нарколаборатории Фото:

Югорчанин, организовавший в Нижневартовске нарколабораторию, отправится под суд. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Тюменской области.

«В сентябре прошлого года в результате оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, организовавшего незаконное производство наркотических средств на территории гаражного кооператива. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Силовики поймали вартовчанина с поличным, когда он пытался сбыть очередную партию созданных им наркотиков. За преступление ему грозит до 20 лет колонии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Югорчанин, организовавший в Нижневартовске нарколабораторию, отправится под суд. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Тюменской области. «В сентябре прошлого года в результате оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, организовавшего незаконное производство наркотических средств на территории гаражного кооператива. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении. Силовики поймали вартовчанина с поличным, когда он пытался сбыть очередную партию созданных им наркотиков. За преступление ему грозит до 20 лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...