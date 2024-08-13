Житель ХМАО отправится под суд за организацию нарколаборатории

Югорчанин, организовавший в Нижневартовске нарколабораторию, отправится под суд. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Тюменской области.
«В сентябре прошлого года в результате оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, организовавшего незаконное производство наркотических средств на территории гаражного кооператива. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Силовики поймали вартовчанина с поличным, когда он пытался сбыть очередную партию созданных им наркотиков. За преступление ему грозит до 20 лет колонии.
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