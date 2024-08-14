Мишустин сменил главу Росмолодежи

Мишустин временно назначил Дениса Аширова на пост главы Росмолодежи
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главу Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксению Разуваеву по ее же просьбе. На ее место временно назначен Денис Аширов, который являлся заместителем руководителя агентства. Информация приведена в
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