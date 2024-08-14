Мишустин сменил главу Росмолодежи

Мишустин отстранил от должности главу Росмолодежи Разуваеву
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Рабочая поездка Премьер-министра Михаила Мишустина в Новосибирск. Встреча со студентами в Академгородке. 23 и 24 июля 2024, мишустин михаил
Мишустин временно назначил Дениса Аширова на пост главы Росмолодежи Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главу Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксению Разуваеву по ее же просьбе. На ее место временно назначен Денис Аширов, который являлся заместителем руководителя агентства. Информация приведена в распоряжении на сайте официальных правовых актов.

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Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главу Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксению Разуваеву по ее же просьбе. На ее место временно назначен Денис Аширов, который являлся заместителем руководителя агентства. Информация приведена в распоряжении на сайте официальных правовых актов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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